En 2010 pagó 10.000 bitcoins por 2 pizzas, hoy serían más de 1.000 millones de dólares

En mayo de 2010 no habían pasado muchas cosas: España no había ganado el Mundial, el último GTA era el IV y el bitcoin valía 0,003 dólares. Precisamente por esto último, el programador Laszlo Hanyecz pagó 2 pizzas con 10.000 bitcoins. Cambio dicha cantidad por una comida valorada en 41 dólares, 15 años después esa cantidad equivale a 1.031 millones de dólares.

"Pagaré 10.000 bitcoins por un par de pizzas. Quizás dos grandes, así me quedan sobras para el día siguiente", publicó en el foro Bitcointalk el 22 de mayo de 2010. El mensaje suscitó interés, por lo que un forero le mandó dos pizzas de Papa John's a cambio. Desde entonces, el 22 de mayo es conocido en la comunidad Bitcoin como 'El día de la pizza', ya que fue la primera transacción comercial conocida con Bitcoin. Pero, ¿se arrepiente Hanyecz de la operación? Ha hablado sobre ello.

Dos pizzas por 1.031 millones de dólares

¿Comprarías dos pizzas por 1.031 millones de dólares? No parece un buen trato, pero en 2010 obtener esa comida con una moneda que jamás había registrado una transacción comercial sí lo era. Al menos eso pensaba Laszlo Hanyecz.

El Bitcoin fue creado en 2008 por Satoshi Nakamoto, un pseudónimo de una persona —o grupo de personas— ya que se desconoce quién lo inventó, a no ser que seas Dan Peña. No obstante, su red no comenzó a funcionar hasta el 3 de enero de 2009.

El primer año del proyecto interesó a varios tecnófilos, mientras se realizaban intercambios entre entusiastas y desarrolladores, con el objetivo de testear su sistema. No obstante, todo cambió cuando a Laszlo Hanyecz le entró hambre en mayo de 2010 y publicó el siguiente mensaje en el foro Bitcointalk:

Pagaré 10.000 bitcoins por un par de pizzas... tal vez 2 grandes para que me queden sobras para el día siguiente. Me gusta tener pizza sobrante para picar más tarde. Puedes hacer la pizza tú mismo y traerla a mi casa o pedirla de algún lugar de entrega a domicilio, pero lo que realmente busco es que me traigan comida a cambio de bitcoins sin tener que pedirla o prepararla yo mismo, algo así como pedir un "plato de desayuno" en un hotel, donde simplemente te traen algo de comer y estás feliz.

En dicho mensaje también proporcionaba sugerencias de sus ingredientes favoritos: "Me gustan los ingredientes como cebolla, pimientos, salchicha, champiñones, tomates, pepperoni, etc. cosas estándar, nada raro como pescado u otros ingredientes extraños. También me gustan las pizzas de queso normal, que quizás sean más baratas de preparar o conseguir. Si estás interesado, por favor avísame y podemos llegar a un acuerdo.".

El acuerdo no se concretó de forma inmediata, sino que tardó 4 días en cerrarse. Fue un Internauta apodado 'Jercos', cuyo nombre real era Jeremy Sturdivant, quien lo aceptó. Le mandó dos pizzas de Papa John's, como mostró Hanyecz en un mensaje del foro en el que decía: "Solo quiero confirmar que he transferido exitosamente 10.000 bitcoins por pizza".

🔥 INSIGHT: The two pizzas bought with 10,000 $BTC in 2010 are now worth nearly $1 BILLION. pic.twitter.com/UgRNMzjzhB — Cointelegraph (@Cointelegraph) November 15, 2024

La transacción supuso un antes y después para la criptomoneda. Demostró que podía usarse para comprar, por lo que rápidamente empezó a crecer su valor con respecto al dólar. Así ha seguido hasta la actualidad, superando la barrera de los 100.000 dólares.

"No me arrepiento"

En entrevistas posteriores, Hanyecz afirmó que no se arrepentía del trato: "No me arrepiento. Creo que es genial que pueda ser parte de la historia temprana de Bitcoin de esa manera. La gente conoce la historia de la pizza y todos se identifican con ella, en plan: ‘Oh, dios mío, ¡gastaste todo ese dinero!’. Siempre quise que la gente usara Bitcoin y comprar la pizza fue una forma de hacerlo. No pensé que se volvería tan popular como lo ha sido”.

En cuanto a su motivación para realizar la transacción, en un programa llamado '60 minutos' de la CBS, donde se aborda su historia, declaró: "Yo solo honestamente pensé que sería muy cool si pudiera decir 'Oye, yo cambié este dinero de Internet de código abierto por un bien del mundo real'" y pensé "qué mejor cosa que comida". La comida es una necesidad básica".

"Estoy realmente feliz de haber podido participar y contribuir al éxito temprano de bitcoin. Es genial formar parte de algo tan importante. Creo que pocas personas tenían idea de que llegaría a valer tanto como ahora" declaró para The Telegraph.

Qué hizo el comprador con los bitcoins

En una entrevista en Bitcoinwhoiswho Jercos desveló más detalles acerca de la transacción y del Bitcoin. Sobre los 10.000 bitcoins que obtuvo, indica que "volvieron a la economía" de la moneda bastante rápido, cuando valían en torno a 400 dólares. Complementariamente, para The Telegraph desveló que "el bitcoin fue a una billetera que luego se liquidó para cubrir gastos mientras viajaba por Estados Unidos con mi novia de entonces".

"Aunque no puedo atribuirme la responsabilidad del éxito del bitcoin, estoy orgulloso de haber formado parte de algo que pasó de ser un proyecto conceptual interesante a un fenómeno global tan rápidamente" también afirmó para el medio inglés.