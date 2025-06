Ninja Luxe Café llega a España: la cafetera 3 en 1 para tener café de nivel profesional en casa por menos de lo que imaginas

Para los que somos amantes del café, y me incluyo, conseguir esa taza perfecta en casa puede convertirse en una obsesión. El molido, la dosis, la temperatura, la presión... son variables que, si no se controlan, pueden arruinar el mejor grano. Y ya no hablemos de la microespuma, esa seda que corona un buen latte.

Por eso, cuando Ninja anuncia que entra en el terreno de las cafeteras "serias" con la Ninja Luxe Café, la cosa se pone interesante. Prometen una solución "todo en uno" para preparar espresso, café de filtro bien equilibrado e infusiones frías, todo de forma cómoda, sencilla y rápida. Y desde hoy, ya se encuentra disponible en España

El "barista" en casa, desde 449,99 euros

La cafetera Ninja Luxe Cafe Ninja

La Ninja Luxe Café, que llega hoy a España, busca eliminar ese frustrante proceso de prueba y error que a menudo encontramos con otras cafeteras más complejas. Y lo hace con tecnología. El corazón de esta promesa es su sistema Barista Assist. Esta tecnología es como tener un barista virtual guiándote paso a paso: ofrece recomendaciones personalizadas sobre el tamaño de molido y la dosis del café (basándose en el peso, ojo a este detalle), así como los ajustes de temperatura y presión.

La máquina monitoriza cada preparación y se adapta automáticamente para crear la taza perfecta. Esto es clave: para un aficionado al café de especialidad, que la máquina te ayude a clavar la extracción es un lujo.

Pero, ¿qué hay de la leche? Aquí entra en juego el sistema exclusivo Espuma Dual. Olvídate de batir a mano o de espumar a ojo.

Este sistema combina vaporización y batido para lograr una microespuma perfecta sin necesidad de intervención manual, ya sea caliente o fría, y lo mejor: funciona tanto con leche animal como con bebidas vegetales, un detalle fundamental hoy en día. Además, cuenta con programas preestablecidos para diferentes estilos de espuma, desde la fina hasta la más espesa.

La jarra para espumar leche viene incluida junto a la cafetera Ninja

La versatilidad de la Ninja Luxe Café no se limita a un tipo de café. Permite elaborar desde cafés individuales, dobles y cuádruples, hasta café clásico o helado, pasando por café frío (cold brew), en una gama de tamaños que va de los 170 ml a los 511 ml.

Al final, como bien señala Neil Shah, director comercial de SharkNinja, esta cafetera "resuelve los mayores problemas que los consumidores tienen con las cafeteras espresso". Las recomendaciones personalizadas al moler, la báscula integrada y el sistema de espumado automático eliminan las dificultades habituales del proceso. Y todo esto, por un precio que arranca en los 449,99 euros en la web de Ninja Kitchen. Para tener un equipo que te dé este nivel de control y calidad en tres tipos de extracción diferentes, es un precio realmente competitivo.