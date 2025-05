Calidad y buen precio van de la mano en este portátil de 15,6 pulgadas y 512 GB de SSD que cuesta menos de 400 euros

No hace falta que esperes al Black Friday para hacerte con un portátil a precio de derribo. Sin ir más lejos, puedes encontrar el Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6UP en Amazon por tan solo 399 euros, aunque esto puede cambiar en cualquier momento. No es el precio mínimo histórico, pero casi. A principios de abril estuvo disponible por 379 euros. Por lo tanto, estamos hablando de una oferta muy atractiva, sobre todo si tenemos en cuenta que, al contrario que otros portátiles, este viene con el sistema operativo de Microsoft preinstalado, así que no hay que comprar la licencia OEM por separado.

Si bien no es portátil de última generación, sigue siendo un acierto, sobre todo ahora que cuesta menos de 400 euros. Además, las reseñas por parte de los usuarios son mayormente positivas y tiene una nota media de 4,4 estrellas sobres 5. Si buscas un equipo que sea bueno y barato, puede que te interese. Dicho esto, veamos qué ofrece el Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6UP.

Llévate el Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6UP por 399 euros en Amazon

Este portátil lleva un AMD Ryzen 5 de la serie 5000 Acer

Para empezar, este portátil tiene una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas. La calidad de imagen es más que correcta y permite trabajar cómodamente durante horas. Ahora bien, no esperes un nivel de brillo muy alto. No obstante, se ve muy bien en interiores. En su interior encontramos un AMD Ryzen 5 5625U, 8 GB de RAM DDR4, un SSD de 512 GB y una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon. Esta configuración garantiza un buen rendimiento a la hora de mover el sistema operativo y los programas. Ya sea para ofimática, editar fotos, navegación web o para jugar en la nube, entre otras tareas que no sean muy exigentes, da la talla en todo momento.

En cuanto a conectividad, si bien es un equipo fino y compacto, no está nada mal. Este portátil tiene tres puertos USB 3.2, un conector para auriculares de 3,5 milímetros, un puerto Ethernet, un HDMI, un USB tipo C, Bluetooth y Wi-Fi. Esto quiere decir que, en un principio, no tendrías que tener ningún problema a la hora de conectar todos tus periféricos o accesorios.

La cámara web es algo que muchas veces pasa a un segundo plano, pero si teletrabajas es muy importante que sea de calidad para que te vean lo mejor posible. Aquí encontramos una cámara con las tecnologías Acer PurifiedVoice y PurifiedView, que reducen el ruido de fondo y te enfocan con nitidez para que te vean y te escuchen lo mejor posible.

Portátiles por menos de 400 euros hay muchos, pero no todos están a la altura del Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6UP, por eso es un equipo a considerar si tienes un presupuesto muy ajustado. Aprovecha que tiene un 20 % y hazte con él antes de que se agote o finalice la oferta, no te arrepentirás.

