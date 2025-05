No es el Magic Keyboard de Apple, pero este teclado Logitech se parece mucho y es más barato

Si tienes un Mac mini y buscas un teclado minimalista que no desentone con el ordenador de Apple, puede que te interese el Logitech MX Keys Mini. Este teclado se parece mucho al Magic Keyboard y gracias a esta oferta de Amazon lo puedes conseguir por menos de 75 euros. No hace falta decir que también lo puedes usar en un equipo que lleve Windows u otro sistema operativo. Si a esto le sumamos que las reseñas son positivas y tiene una nota media de 4,7 estrellas sobre 5, queda claro que es una apuesta segura.

El Logitech MX Keys Mini tiene un precio recomendado de 129 euros, pero actualmente está disponible por 94,99 euros en la web de Logitech. No obstante, si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 74,58 euros (también en PcComponentes). No es el precio mínimo, pero casi. Así que, estamos hablando de una oferta muy atractiva que no puedes dejar escapar. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece este teclado inalámbrico.

Llévate el Logitech MX Keys Mini por tan solo 74,58 euros

Al contrario que otros teclados, este no tiene teclado numérico en la parte derecha, por eso es mucho más pequeño. Además, es ergonómico y con pulsaciones muy suaves y precisas, lo que hace que sea perfecto para trabajar. Y si tienes varios equipos, lo podrás usar sin ningún problema ya que se puede conectar con hasta tres dispositivos mediante Bluetooth de bajo consumo y cambiar entre ellos fácilmente. Tampoco podía faltar la iluminación inteligente que se ajusta automáticamente según las condiciones de luz.

Uno de los puntos fuertes del Logitgech MX Keys Mini es la autonomía. Lleva una batería de 1.500 mAh recargable vía USB tipo C que puede durar hasta 5 meses con la retroiluminación desactivada. ¡No está nada mal! En cuanto a sus dimensiones, este teclado mide 131,95 x 295,99 por 20,97 milímetros. A nivel de compatibilidad funciona en Windows, macOS, iOS, iPadOS, GNU/Linux, ChromeOS y Android.

Podríamos decir que el Logitech MX Keys Mini poco o nada tiene que envidiar al Magic Keyboard de Apple, y si tenemos en cuenta que actualmente está disponible por 74,58 euros, esto lo convierte en una mejor opción. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que se agote o finalice la oferta.

