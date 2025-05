Si los AirPods 4 se escapan de tu presupuesto y buscas unos auriculares de calidad que sean baratos, los HUAWEI FreeBuds SE 2 son una apuesta segura, sobre todo ahora que tienen un 39 % de descuento y un precio imbatible si tenemos en cuenta todo lo que ofrecen. A modo de adelanto diremos las reseñas son mayormente positivas en Amazon (más de 2.900 valoraciones), de ahí que tengan una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 500 unidades.

Los HUAWEI FreeBuds SE 2 tienen un precio de venta recomendado de 49 euros, pero los puedes encontrar por 29,99 euros en Amazon y MediaMarkt, aunque esto puede cambiar en cualquier momento. Si bien no estamos hablando del precio mínimo histórico, se acerca bastante. Hace unas semanas llegaron a estar disponibles por 27 euros. Ahora bien, como no sabemos cuándo volverán a estar tan baratos, será mejor que los añadas a la cesta lo antes posible, no te arrepentirás.

Llévate los HUAWEI FreeBuds SE 2 a precio de derribo en Amazon

Estos auriculares destacan por mucho más que por tener un diseño compacto y ligero para que los puedas llevar todo el día puestos, sino también por ofrecer sonido envolvente de calidad. Sobre esto último, HUAWEI los ha sometido a 26 pruebas muy estrictas de fiabilidad para garantizar la mejor experiencia de sonido en todo momento. Por cierto, cada auricular pesa tan solo 3,8 gramos.

Luego está el tema de la durabilidad, algo muy importante al hablar de unos auriculares inalámbricos. Pues bien, los HUAWEI FreeBuds SE 2 tienen protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras, así que son aptos para actividades al aire libre. En cuanto a los controles, son táctiles. Con un par de toques puedes reproducir música, responder llamadas, activar el asistente de voz y más.

No hace falta instalar ninguna app en nuestro móvil para que funcionen estos auriculares, pero es muy recomendable instalar HUAWEI AI Life si queremos tener acceso a todas sus funciones. Dicha aplicación permite ver el nivel de la batería, personalizar los gestos, buscar los auriculares y acceder al ecualizador. A nivel de compatibilidad los HUAWEI FreeBuds SE 2 funcionan en dispositivos iOS y Android.

Al estar hablando de unos auriculares inalámbricos la autonomía es muy importante. Pues bien, una carga completa permite hasta 9 horas de reproducción de música y hasta 40 horas usando el estuche. Además, una carga de 30 minutos es suficiente para disfrutar de 3 horas de reproducción. Por lo tanto, en este sentido podríamos decir que son mejores que otros auriculares de su categoría.

Si bien hay muchos auriculares inalámbricos por menos de 30 euros, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, hazte con los HUAWEI FreeBuds SE 2 ahora que están disponibles por 29,99 euros. Cumplen la regla de las tres B: buenos, bonitos y baratos.

