Los auriculares inalámbricos son un accesorio útil para desplazamientos en transporte público para ir al trabajo o mientras se realizan rutinas de ejercicio en el gimnasio, ya que permiten escuchar música o nuestro podcast favorito sin depender del cable que los conecta al móvil. No obstante, y tras varias semanas de confinamiento por la pandemia de coronavirus, es posible que hayan acabado abandonados en un rincón a la espera de que se permita salir a la calle de nuevo .

Es posible que, tras un periodo en desuso, los auriculares también cuenten con nuevas actualizaciones de software

Aunque no se usen, hay que tener en cuenta elementos como la batería o la temperatura del lugar donde se guarden para que sigan en buenas condiciones. Los auriculares inalámbricos suelen contar con una batería de litio, lo que implica que no existe efecto memoria y podemos cargarlos en cualquier momento. No obstante, y como señalan desde Motorola, es importante evitar que se descargue completamente, o podría perder capacidad de carga.

Siguiendo esto, se recomienda que la batería esté siempre en un nivel de carga de entre el 20% y el 80% para prolongar su vida útil. Las baterías son sensibles a las temperaturas extremas y pueden degradarse con facilidad. Sobre todo, ahora que empieza a asomar el buen tiempo, si los auriculares han estado expuestos a altas temperaturas, desde la compañía tecnológica aconsejan colocarlos sobre una superficie fresca. Lo “ideal”, no obstante, es que los auriculares “estén guardados en una funda o estuche”, aseguran desde Motorola.

Antes de nada, limpiarlos

En este tiempo sin uso, tampoco hay que descuidar la limpieza. Además de acumular bacterias, es probable que se hayan llenado de polvo y suciedad, lo que puede afectar a la calidad del sonido que emiten. Una forma “rápida y efectiva” de eliminar cualquier resto de suciedad es extraer las almohadillas y pasarles un trapo humedecido en agua con jabón, como aconsejan desde la compañía. Esto mismo es aplicable a la superficie del auricular, aunque hay que tener más cuidado para no dañarlo.

También es recomendable echar de nuevo un vistazo a las especificaciones del producto y a las recomendaciones del fabricante. De esta forma te asegurarás de darles el uso más adecuado posible y podrás evitar situaciones de riesgo para el dispositivo, como exponerlo a la humedad o la lluvia cuando no es resistente al agua, por ejemplo. Por último, conviene que comprobar las actualizaciones del dispositivo.