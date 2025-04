Nuevo motorola edge 60 fusion: un smartphone colorido con pantalla validada por Pantone que acaba de llegar a España

En un mundo donde los smartphones parecen haber alcanzado su punto máximo de innovación, Motorola vuelve a poner su sello distintivo de la mano de Pantone. El nuevo motorola edge 60 fusion ya es una realidad, un smartphone que combina elegancia y tecnología punta con la integración de moto ai, una inteligencia artificial que promete hacer tu vida más sencilla e intuitiva.

Diseño y pantalla: elegancia certificada

El dispositivo destaca por su pantalla pOLED de 6,67 pulgadas, la primera en el mundo con curvas en los cuatro bordes y colores validados por el Pantone Colour Institute. Esta tecnología no solo ofrece una estética fluida sin interrupciones entre la pantalla y la estructura, sino que garantiza una reproducción cromática precisa, incluyendo tonos de piel certificados por Pantone SkinTone. Con resolución Super HD (1220p) y tasa de refresco de 120 Hz, la experiencia visual es envolvente y suave, ideal para contenido HDR10+ y gaming.

Aquí se pueden apreciar los bordes curvos, con el grabado de Dobly Atmos, la tecnología de audio con la que es compatible Motorola

No obstante, la resistencia no se sacrifica por un diseño atractivo: utiliza Corning Gorilla Glass 7i, una protección que duplica la resistencia contra caídas y arañazos en comparación a modelos anteriores. Además, cumple con el estándar militar MIL-STD-810H, lo que significa que está preparado para soportar temperaturas extremas y condiciones climatológicas adversas.

Rendimiento y durabilidad extrema

El motorola edge 60 fusion está equipado con el procesador Dimensity 7300 de MediaTek, capaz de soportar multitarea y aplicaciones exigentes sin problemas, con 8 GB de RAM (ampliables a 24 GB con RAM Boost). Por el lado de la batería, sus 5.200 mAh con carga rápida de 68 W TurboPower prometen algo impresionante: un día de uso con tan solo 8 minutos de carga. Vamos, que si lo enchufas un poco antes de salir de casa, ya no tendrás que sufrir por ella hasta que vuelvas.

Este smarpthone, en la foto en color Amazonite, tiene resistencia al agua IP68/IP69 Motorola

También es interesante saber que resiste condiciones extremas gracias a sus certificaciones IP68/1P69, que permiten inmersión en agua dulce hasta 1,5 metros durante 30 minutos y protección contra chorros a presión. Además, la tecnología Water Touch consigue solventar una cosa que yo, personalmente, detesto que suceda: asegura respuesta táctil incluso con la pantalla mojada.

Potencia visual y fotográfica

El sistema de cámaras está liderado por un sensor principal Ultra Pixel de 50 MP (Sony LYTIA 700C) con estabilización óptica (OIS), optimizado para capturar detalles en baja luz. Se acompaña de una lente ultra gran angular de 122° que integra visión macro, permitiendo primeros planos desde tres centímetros de distancia. En la parte frontal, tenemos una cámara selfie de 32 MP que utiliza tecnología Quad Pixel para tomar fotos nítidas incluso en entornos oscuros.

Experiencia inteligente con moto ai

Además, podremos disfrutar de tres funciones impulsadas por moto ai: estabilización adaptativa, que ajusta dinámicamente la velocidad de obturación; mejora fotográfica automática, para aplicar correcciones multisensor en tiempo real; y, por último, Magic Canvas si quieres generar imágenes desde descripciones de texto usando IA.

No obstante, la inteligencia artificial del motorola edge 60 fusion no se limita únicamente al ámbito fotográfico. Por ejemplo, funciones como "Prestar atención" transcriben y resumen audio en notas accionables, mientras que "Recordar esto" sirve para capturar automáticamente información relevante de tu pantalla o durante las llamadas telefónicas. Estas herramientas se integran en su sistema operativo Android 15, que viene con capa de personalización Hello UX y seguridad reforzada con Moto Secure y ThinkShield.

Precio y disponibilidad

Los tres colores disponibles del motorola edge 60 fusion, todos validados por Pantone Motorola

El motorola edge 60 fusion ya se puede comprar en España a través de la web oficial de la marca y en los canales de venta habituales por 329 euros, consolidándose como una opción accesible dentro de la gama media premium. Tiene una configuración única de 8 GB + 256 GB y está disponible en tres colores Pantone: Zephyr (rosa), Slipstream (azul marino) y Amazonite (azul verdoso). Y tú, ¿con cuál te quedas?