MWC24: Motorola presenta un móvil flexible que puedes llevar enrollado en la muñeca como un reloj.

Uno de los móviles que más atención está despertando en el Mobile World Congress es un prototipo de Motorola. La compañía lo llama dispositivo flexible con pantalla adaptativa y es un teléfono plegable que va más allá de lo que ofrecen los modelos actuales en el mercado. Este es un móvil enrollable que, si se quiere, puede llevarse en la muñeca como si fuera un smartwatch. Grande, eso sí.

El dispositivo fue presentado por Lenovo, compañía matriz de Motorola, el pasado octubre. Entonces solo se mostró durante un par de minutos pero ahora se encuentra presente en MWC para disfrute de todos los curiosos.

El smartphone se diferencia de otros de su categoría en que no tiene un cuerpo rígido y su parte posterior no es de plástico o de aluminio sino de un tipo de piel lo suficientemente consistente como para mantener la forma, pero también flexible para poder doblarse con la pantalla. La pantalla, al igual que el cuerpo, no se doble en un único punto y puede hacerlo por la mitad o desde más arriba o más abajo.

Sobre las especificaciones se sabe muy poco. La pantalla adaptativa es de 6,9 pulgadas, de tipo pOLED, y la solución que ha desarrollado Motorola para poder doblar el terminal es usar una serie de pequeñas baterías en lugar de solo una de mayor tamaño. Están distribuidas como si fueran la columna vertebral del móvil, de forma que ayuda a sostenerlo mientras está doblado.

Prototipo de Motorola presentado en el MWC24. Lenovo.

Los móviles plegables que conocemos utilizan dos factores de forma, de tipo concha y de tipo libro. La propuesta de Motorola va más allá y permite convertir el móvil en un wearable, algo nuevo.

Como wearable, el móvil necesita de una pulsera que lleva el usuario en su muñeca y a la que se adhiere mediante un imán. Para que lo que muestre la pantalla no desentone con el estilo del portador, será posible tomarse una foto y que un asistente de inteligencia artificial genere fondos de pantalla acordes a lo que se está vistiendo. De Moto AI, el nombre del asistente, no han explicado más.

Motorola no es nueva en el sector de los móviles plegables. Como Samsung y otras compañías, ha lanzado varios modelos en los últimos años siendo el último el Razr 40 Ultra, en formato concha. La compañía se ha distinguido también por sus prototipos con diversos formatos de pantalla de los que el presentado hoy es el último ejemplo. En 2022, Motorola también mostró una pantalla enrollable que permitía a un móvil “crecer” y pasar de 5 a 6,5 pulgadas de diagonal en solo 2 segundos.