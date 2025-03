Los nuevos (y adorables) robots de Disney usarán tecnología de Google y Nvidia

Disney Research, junto con NVIDIA y Google DeepMind, está desarrollando una tecnología para mejorar el realismo y la movilidad de sus robots de entretenimiento. Durante la conferencia GTC 2025 de NVIDIA, se anunció la creación de Newton, un motor de simulación de física de código abierto que permitirá generar movimientos más naturales en robots.

El proyecto busca potenciar la próxima generación de animatronics y droides de Disney, así como los modelos BDX inspirados en Star Wars, que fueron presentados en el evento. Estos robots podrán moverse con mayor precisión y responder de manera más fluida a su entorno, por lo que se puede afirmar que, finalmente, tendremos robots de Star Wars en la vida real. Se espera que la primera versión de Newton salga a finales de 2025, lo que permitirá a los desarrolladores experimentar con sus capacidades.

Uno de los puntos clave del avance es la colaboración con NVIDIA y Google DeepMind, que proporcionará el hardware de alto rendimiento necesario para procesar los complejos cálculos de física en tiempo real. Gracias a sus poderosos chips y a los algoritmos de aprendizaje profundo desarrollados por Google DeepMind, Newton podrá predecir interacciones físicas y ajustar el movimiento de los robots en función de su entorno. Esto significará que los personajes mecánicos no solo se desplazarán con naturalidad, sino que también reaccionarán de manera más realista a estímulos externos, como la presencia de visitantes o cambios en el terreno.