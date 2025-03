Los datos dicen que Disney+ se equivocó cancelando "The Acolyte"

La decisión de Disney de cancelar "The Acolyte", la serie de Star Wars ambientada en la era de la Alta República, parece haber sido prematura según nuevos datos de audiencia. A pesar de la controversia que rodeó al show, los informes recientes sugieren que la serie tuvo un desempeño mucho mejor de lo que se creía inicialmente, lo que plantea dudas sobre la decisión de Lucasfilm de no renovarla para una segunda temporada.

Según datos de Parrot Analytics, "The Acolyte", dirigida por Lesley Headland fue una de las series más populares de Disney+ entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2025, ocupando el segundo lugar solo detrás de "Your Friendly Neighborhood Spider-Man". Este nivel de demanda coloca a la serie en una "categoría de élite", demostrando su potencial no solo en términos de audiencia, sino también como fuente de valiosa información para futuras decisiones de contenido, adquisiciones y estrategias de distribución. La cancelación de la serie, anunciada en agosto de 2024, se basó inicialmente en informes de baja audiencia y una disminución en el número de espectadores a medida que avanzaba la temporada. Sin embargo, los nuevos datos contradicen esta narrativa. Luminate Data, una empresa de análisis de datos de entretenimiento, reveló que "The Acolyte" fue en realidad la segunda serie más vista en Disney+ durante 2024, acumulando 2.7 mil millones de minutos de visualización, solo superada por "Percy Jackson and the Olympians".

Esta discrepancia entre los datos de audiencia y la decisión de cancelación ha llevado a muchos fans a cuestionar los motivos detrás de la decisión de Disney. Algunos especulan que la controversia que rodeó a la serie pudo haber influido en la decisión más que los números reales de audiencia. La estrella Amandla Stenberg mencionó que el show enfrentó "una avalancha de vitriolo" incluso antes de su estreno, describiendo los ataques como "intolerancia y vitriolo hiperconservadores, odio prejuicioso y lenguaje ofensivo". Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, intentó explicar la cancelación en una entrevista con "Vulture", citando la "estructura de costos" como la razón principal. Según Bergman, aunque estaban satisfechos con el desempeño de la serie, no alcanzó el nivel necesario para justificar una segunda temporada dado su alto costo de producción. Un informe de Forbes reveló que "The Acolyte" superó su presupuesto, costando $230 millones, solo $20 millones menos que la primera temporada de "Andor", que tiene cuatro episodios más y el doble de tiempo de ejecución.

A pesar de estos desafíos, la demanda continua por "The Acolyte" sugiere que la serie podría haber tenido un potencial a largo plazo que no se exploró completamente. Parrot Analytics señala que, aunque la demanda ha disminuido desde enero, "el programa sigue siendo atractivo, y podría haber elementos que valga la pena investigar para mantener o revivir el interés". La cancelación de "The Acolyte" ha reavivado el debate sobre el futuro de la franquicia Star Wars y la dirección que está tomando bajo el liderazgo actual. Mientras que algunos fans celebran la decisión, otros ven esto como una oportunidad perdida para explorar nuevas perspectivas dentro del universo de Star Wars.