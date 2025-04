Mi película favorita de terror psicológico está en streaming y es imperdible: la tienes que ver

Olvídate de las típicas historias de casas encantadas, sustos fáciles y clichés, porque esta película utiliza el terror como una metáfora del trauma y la culpa. Habla sobre temas tan actuales como el viaje de los refugiados, la burocracia del sistema de asilo y el racismo institucional, pero sin caer en dramas lacrimógenos, simplemente como una historia tan original como necesaria.

Remi Weekes, en su debut como director de largometrajes, consigue una ambientación inquietante y elegante a la vez, con una casa que parece hecha a medida para la cinta y para los sentimientos de sus protagonistas. Como ganadora de un premio BAFTA y tres British Independent Film Awards, ha sido elogiada por la crítica y el público en la mayoría de plataformas de reseñas del sector, destacando especialmente su entrada en el ranking de FilmAffinity de mejores películas de terror de los últimos 5 años y, por supuesto, ese pedazo de 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Una casa infestada de fantasmas... y de culpa

La película sigue a Bol (Sope Dirisu) y Rial (Wunmi Mosaku), una pareja de refugiados que logra escapar de la guerra en su país, Sudán del Sur, pero pierden a su hija durante la travesía. Tras un año en un centro de detención británico, un programa de integración social consigue reubicarlos en una casa abandonada en las afueras de Londres, totalmente destartalada y con cortes de luz constantes. Sin embargo, el verdadero problema aparece cuando empiezan a experimentar fenómenos paranormales sobre sus recuerdos más dolorosos, sin saber diferenciar si el horror reside en su nuevo hogar o en los traumas que arrastran del pasado.

Los fenómenos, que se manifiestan en sombras, susurros y visiones de su pasado, intensifican las tensiones entre ambos: mientras Bol busca asimilar su nueva situación a toda costa, Rial se resiste a olvidar sus raíces, convencida de que lo sucedido es un eco de su culpa y las vidas que dejaron atrás. Prepárate para vivir un auténtico calvario de terror psicológico, entrelazado con una profunda crítica al sistema de acogida de refugiados en Reino Unido, donde las restricciones burocráticas agravan todavía más la vulnerabilidad de estas personas.

Es un delito que tengas cuenta en Netflix y todavía no hayas visto una de las mejores películas de terror psicológico de su catálogo. 'Casa ajena', cuyo título original es 'His House', promete mantenerte al borde del asiento durante sus 93 minutos, porque muchas veces lo más escalofriante no es lo que ves, sino lo que sientes.