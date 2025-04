Los productores de 'Adolescencia' adaptarán al formato serie una de las películas más crudas sobre la guerra nuclear

Si hay una serie que ha adquirido notoriedad en estas últimas semanas en las cada vez más diversas plataformas de streaming que pueblan nuestros dispositivos esa es Adolescencia, una exclusiva para Netflix de tan solo cuatro episodios que con su delicada pero real temática, su crudeza y su manera de grabarse, en un solo plano secuencia, ha encantado a todos aquellos que se han atrevido a darle una oportunidad.

Producida por Warp Films, la serie, centrada en un adolescente arrestado por el asesinato de una compañera de escuela, se convirtió en uno de los mayores éxitos de 2025, acumulando más de 66 millones de visualizaciones en solo 11 días, un récord para una serie limitada de Netflix.

Un conflicto no del todo imposible hoy

Ahora, Warp Films anuncia un nuevo y ambicioso proyecto: la adaptación al formato serie de Threads, el film de 1984, una de las películas más impactantes sobre la guerra nuclear. Dirigida por Mick Jackson y escrita por Barry Hines, la original retrató de manera desgarradora la vida en una Gran Bretaña devastada por un conflicto nuclear, enfocándose en los ciudadanos comunes de Sheffield.

Nominada a siete BAFTA y ganadora de cuatro, Threads se considera un clásico por su realismo brutal y su visión apocalíptica, y ha resurgido en los últimos años como una obra maestra atemporal.

Sus responsables dan las claves

Según Mark Herbert, fundador y CEO de Warp Films, "Threads fue, y sigue siendo, un drama implacablemente honesto que imagina los efectos devastadores de un conflicto nuclear en personas ordinarias. Esta historia encaja perfectamente con nuestra ética de contar narrativas poderosas y arraigadas que conectan profundamente con el público. Reimaginar esta película clásica como una serie de TV nos ofrece una oportunidad única para explorar su relevancia moderna".

Emily Feller, CCO y productora ejecutiva, añadió que el proyecto buscará "destacar cómo la resiliencia y la conexión pueden ofrecer esperanza incluso en los tiempos más difíciles, reexaminando su significado para entonces y para ahora".

Conocida también por series como This is England y The Last Panthers, Warp Films planea un enfoque "rico en personajes" que profundice en los temas atemporales de Threads, como la supervivencia y la humanidad en la adversidad. La adaptación, aún sin fecha de estreno, promete ser tan impactante como su predecesora,