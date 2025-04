Sus protagonistas reaccionan al final de la temporada 3 de 'The White Lotus'

The White Lotus se ha consolidado por méritos propios como en una de las favoritas de los espectadores en HBO, explorando con esa mordacidad tan característica los excesos y las contradicciones de las élites en entornos paradisíacos, con una primera temporada ambientada en Hawái que se centró en temas como el dinero y el privilegio, lo que la granjeó ganando 20 nominaciones a los Emmy, de los que se llevó 10.

La segunda, en Sicilia, ahondó en el sexo y los deseos reprimidos, manteniendo el tono crítico y el suspense que nos engancharon a todos, algo que ha buscado repetir una tercera estrenada el 16 de febrero de 2025 y concluida recientemente con el episodio Amor Fati, que como el resto de capítulos ha versado sobre la muerte, la espiritualidad y la religión oriental, como había adelantado su creador, Mike White.

Tailandia, de todo menos paradisíaco

Ambientada en Tailandia, si algo podemos dar por sentado ya de esta tercera temporada es que no ha defraudado y apenas unas horas después del estreno del final, diez miembros del reparto, reunidos en el Four Seasons Westlake Village, han compartido sus primeras impresiones de esta nueva odisea en The White Lotus, la serie que podemos ver en exclusiva en Max.

Entre los asistentes se encontraban Jason Isaacs, Leslie Bibb, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Tayme Thapthimthong, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Jon Gries, Nicholas Duvernay y Charlotte Le Bon. La proyección, y atención que vienen spoilers y de los gordos, fue una experiencia emotiva, especialmente al presenciar las muertes de varios personajes clave.

A flor de piel

Jason Isaacs, quien interpretó a Timothy Ratliff, aseguró que estaban todos "llorando entre bastidores, nos abrazamos durante mucho tiempo". Añadió asimismo que la historia era "increíblemente conmovedora y bastante provocativa". ​

Aimee Lou Wood, que dio vida a Chelsea, compartió lo desafiante que fue filmar las escenas finales de su personaje. Comentó que, durante las dos semanas previas al rodaje, sintió una sensación repugnante y destacó las dificultades físicas de las escenas, especialmente debido al calor intenso y las múltiples tomas necesarias. ​

Tayme Thapthimthong, el guardia de seguridad Gaitok en estos episodios, habló sobre la complejidad de su escena en la que dispara a Rick por la espalda. Inicialmente, dudaba sobre la justificación de esa acción, pero tras discutirlo con el creador Mike White, comprendió que era necesaria para mantener la narrativa.

Patrick Schwarzenegger, en el papel de Saxon Ratliff, mencionó por su parte lo impactante que fue ver el episodio final junto a sus compañeros de reparto, confesando haber llorado durante las escenas más emotivas y describiendo la experiencia como una en la que "sientes que algo realmente ha sucedido". ​

La tercera temporada de The White Lotus ha sido aclamada por su profundidad y complejidad, explorando temas de identidad, redención y las dinámicas de poder en entornos de lujo. El creador Mike White ha confirmado planes para una cuarta temporada, prometiendo continuar con la exploración de nuevos destinos y personajes que mantendrán a la audiencia en vilo como hasta ahora. ​