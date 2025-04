¿Qué tiempo hará en Semana Santa 2025? Descubre las mejores aplicaciones y sitios web para planificar tus vacaciones

Como manda la tradición, el pronóstico para los próximos días en España es bastante incierto, esta vez por culpa de la borrasca Olivier. Tanto si tienes pensado hacer alguna escapada durante los días festivos, como si eres amante de las procesiones, o simplemente no quieres llevar paraguas y botas el día que quedes con tus amigos, seguro que te interesa saber qué tiempo hará esta Semana Santa y planificar bien tus días de vacaciones.

¿Consultas prácticamente cada hora la app del tiempo de tu móvil? ¿Sueñas con entrar la próxima vez y que aparezca un sol radiante en los próximos días? Consultar aplicaciones y webs especializadas es lo mejor que puedes hacer para organizar tus vacaciones con precisión, ya que estas nos ofrecen pronósticos detallados, radares en tiempo real y alertas personalizadas. Toma nota, porque aquí te dejamos unas cuantas herramientas perfectas para ello.

Las mejores apps para ver el tiempo en Semana Santa 2025

Antes de ver todas las apps nacionales, internacionales y hasta especializadas en precipitaciones, vamos a darte unos consejos prácticos sobre algunas de las aplicaciones que encontrarás a continuación, especialmente si eres de los afortunados que van a viajar en los próximos días.

En primer lugar, es importante configurar alertas geolocalizadas en dos o tres apps simultáneas para cruzar datos, así como consultar los radares de lluvia cada 3-4 horas en días de alta variabilidad. Si vas a una zona montañosa, te recomendamos verificar la cota de nieve con la app 'Tiempo & Radar', y para realizar actividades al aire libre, usa 'Windy.com' para ver la evolución del viento.

AEMET

La aplicación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología ofrece predicciones y avisos del Servicio Meteorológico Nacional. Proporciona predicciones a 7 días para más de 8.000 municipios españoles, con información hora a hora hasta el tercer día. Además, incluye alertas en tiempo real sobre fenómenos adversos y calidad del aire, con mapas animados de radar y satélite.

Es une fuente oficial y fiable, totalmente gratuita y sin publicidad. Podrás recibir notificaciones personalizadas de tus municipios favoritos y, lo mejor, es que está disponible para Android e iOS (iPhone).

Eltiempo.es

Seguro que te suena, y es que este portal es uno de los más conocidos en España, con predicciones para 14 días que nos permiten organizarnos más a largo plazo, así como datos específicos de sensación térmica y presión atmosférica. Además, su app incluye webcams en directo de más de 200 ubicaciones españolas y alertas de polen para alérgicos, ideal en estas fechas.

Si te interesa la meteorología, en su blog explican fenómenos como la gota fría o las calimas, con consejos prácticos adaptados a cada región. Está disponible tanto en versión web como en apps para iPhone y Android, y su widget de 'Tiempo' ahora muestra en la pantalla de bloqueo la temperatura y probabilidad de lluvia sin necesidad de desbloquear el dispositivo.

Meteored (Tiempo.com)

¿Vas a hacer un viaje en caravana o una acampada esta Semana Santa? La app de Meteored es muy completa y visual, con mapas interactivos que muestran las capas de nubosidad y el viento, pero también con predicciones a 14 días donde verás detalles como la sensación térmica y las horas de sol efectivas. Además, la función 'Time Machine' compara el clima actual con años anteriores.

Es perfecta para los que buscan una visión global y detallada a la vez, ya que tiene información para miles de destinos, radar en tiempo real, alertas personalizadas y widgets para Android e iOS (iPhone). Por si fuera poco, también se integra con Apple Watch y otros smartwatches, y su sección de foros permite consultar a meteorólogos profesionales y compartir experiencias con otros viajeros.

AccuWeather

AccuWeather es una de las aplicaciones meteorológicas más importantes del mundo, utilizada por muchas otras apps y fabricantes de móviles, así que seguramente la hayas visto en infinidad de ocasiones. De hecho, lidera el ranking de mejores apps meteorológicas en 2025 gracias a sus pronósticos hiperlocales cada 60 segundos y alertas personalizadas para fenómenos extremos, como olas de calor o tormentas.

Su radar en tiempo real muestra la evolución de las precipitaciones, ideal para saber si lloverá durante las procesiones o cuando tienes planeada esa ruta de senderismo. Por otro lado, su integración con wearables y asistentes de voz permite recibir actualizaciones sin mirar el móvil, lo cual podrás realizar tanto si usas uno con sistema operativo Android como iOS.

The Weather Channel

Esta aplicación, propiedad de IBM, destaca por su fiabilidad en predicciones a 15 días (la mayor de todas) y cobertura global. Su sistema combina IA con modelos meteorológicos avanzados, ofreciendo detalles como el índice UV o la calidad del aire, datos clave si planeas actividades prolongadas al sol. Por supuesto, también podrás ver temperaturas máximas y mínimas, humedad, rachas de viento y presión.

Es utilizada por muchos fabricantes y está disponible para Android e iOS.​ Si eres un usuario exigente en este ámbito, te encantarán los vídeos explicativos de sus meteorólogos y los widgets personalizables que puedes incluir en la pantalla de inicio de tu smartphone.

Rain Alarm

¿Quién no va a querer que le llegue una notificación al móvil cuando la lluvia se le está acercando peligrosamente? Eso es lo que hace esta aplicación, entre muchas otras cosas, cuando la lluvia se encuentra a 15 kilómetros de nuestra ubicación. Además, podrás ver la evolución de las nubes en tiempo real, con opción para seguir tormentas específicas, y mapas de radar actualizados cada 5 minutos.

Tiempo & Radar

Tiempo & Radar completa el panorama con su mapa de rayos en tiempo real, previsión de calidad del aire y de cota de nieve por horas. Una de sus características más interesantes es la función 'Pollen Alarm', que alerta sobre concentraciones de gramíneas u olivo, esencial para personas con alergias que planean rutas campestres en Semana Santa 2025.

Como todas las apps que hemos visto en este listado, también se encuentra disponible para teléfonos con sistema operativo Android e iOS (iPhone). Eso sí, si quieres librarte de los molestos anuncios y guardar hasta 20 ubicaciones favoritas, no te quedará más remedio que pagar por la versión premium.

Evidentemente, saber qué tiempo hará en Semana Santa 2025 no es una ciencia exacta, pero consultar las mejores apps y sitios web te permitirá anticiparte y hacer planes con más garantías. Si al final el sol decide no ponerse de nuestra parte y no puedes viajar donde habías planeado, siempre puedes seguir las procesiones desde el móvil con estas apps, incluyendo las de Sevilla, una de las ciudades más señaladas en estas fechas.