Qué es el Vibe Coding y cómo está transformando la forma de programar con inteligencia artificial

El mundo del desarrollo de software está en constante ebullición. Cada pocos años, nuevas tecnologías, lenguajes o metodologías irrumpen con la promesa de optimizar procesos, aumentar la productividad o, simplemente, cambiar la forma en que creamos código. En los últimos tiempos, un término ha empezado a resonar con fuerza en comunidades de desarrolladores, blogs técnicos y redes sociales: Vibe Coding. Pero, qué es Vibe Coding exactamente? ¿Es una simple moda pasajera o representa una transformación real impulsada por la programación con IA?

Vamos a profundizar en el concepto de Vibe Coding, explorando su origen, funcionamiento, herramientas asociadas, ventajas, inconvenientes y su potencial impacto en el futuro del desarrollo de software. Si eres programador, estudiante o simplemente sientes curiosidad por cómo la inteligencia artificial está remodelando profesiones técnicas, sigue leyendo.

¿Qué es el Vibe Coding?

El término Vibe Coding, aunque no cuenta, aún, con una definición académica formal y estricta. Se utiliza para describir un enfoque o estilo de programación donde el desarrollador se guía más por la intuición o la intención general de lo que quiere conseguir, que por un conocimiento profundo y detallado de la sintaxis, los algoritmos o las complejidades específicas del lenguaje o la tecnología que está utilizando.

En esencia, el Vibe Coding implica:

Tener una idea o meta clara: el programador sabe qué quiere construir o qué funcionalidad desea implementar.

Expresar la intención a alto nivel: en lugar de escribir código línea por línea, describe su objetivo en lenguaje natural (a través de comentarios o prompts) o mediante fragmentos de código muy básicos.

Confiar en herramientas (principalmente IA): utiliza asistentes de programación con IA, como GitHub Copilot u otros modelos lingüísticos grandes (LLMs) como ChatGPT, para generar el código necesario que materialice esa intención.

Iterar y refinar "por sensaciones": el desarrollador revisa el código generado, lo prueba y, si no funciona exactamente como esperaba o no "vibra" correctamente con su idea inicial, ajusta el prompt, pide modificaciones a la IA o realiza pequeños retoques, a menudo sin necesidad de entender cada detalle del código subyacente.

Podríamos decir que el Vibe Coding es una forma de programación asistida por inteligencia artificial llevada al extremo, donde la IA no es solo una ayuda para autocompletar o sugerir, sino el principal motor de generación de código, y el humano actúa más como un director de orquesta que define los requisitos de alto nivel y no tanto como un escritor meticuloso de cada instrucción.

Origen del término y evolución del concepto

El término Vibe Coding es relativamente reciente y parece haber surgido de manera orgánica en las comunidades de desarrolladores, popularizándose a través de blogs, redes sociales (como Twitter/X) y foros a medida que las herramientas de programación con IA se volvían más capaces y accesibles, especialmente a partir del lanzamiento de GitHub Copilot en 2021 y la explosión de modelos como ChatGPT en 2022 y 2023.

Aunque el término es nuevo, la idea de programar basándose en soluciones preexistentes o sin entender completamente cada línea no lo es tanto. Durante décadas, los programadores han recurrido a:

Copiar y pegar fragmentos de código de Stack Overflow u otros foros

Utilizar librerías y frameworks que abstraen la complejidad

Basarse en ejemplos y tutoriales sin profundizar siempre en el porqué de cada paso

Sin embargo, la llegada de la IA generativa ha llevado este concepto a una nueva dimensión. Ya no se trata solo de buscar y adaptar soluciones existentes, sino de generar código nuevo y complejo a partir de descripciones en lenguaje natural. La IA actúa como un compañero de programación increíblemente rápido y con acceso a una cantidad ingente de información, permitiendo materializar ideas con una velocidad antes impensable.

El Vibe Coding, por tanto, puede verse como la evolución natural de estas prácticas anteriores, potenciada exponencialmente por la inteligencia artificial, que permite a los desarrolladores "sentir" su camino hacia una solución funcional confiando en la capacidad generativa de la máquina.

¿Cómo funciona el Vibe Coding en la práctica?

Entender cómo funciona el Vibe Coding en el día a día de un desarrollador es muy importante para comprender su alcance y limitaciones. No se trata de magia, sino de un nuevo flujo de trabajo interactivo entre el humano y la IA.

Normalmente, el proceso típico suele seguir estos pasos:

Definición del objetivo: el programador identifica una tarea específica: crear una función, implementar una clase, diseñar un componente de interfaz, configurar una ruta de API, etc.

el programador identifica una tarea específica: crear una función, implementar una clase, diseñar un componente de interfaz, configurar una ruta de API, etc. Formulación del prompt : el desarrollador escribe un comentario detallado en su editor de código describiendo lo que necesita, o redacta un prompt específico para una herramienta como ChatGPT. la clave aquí es ser claro y expresar la "vibra" deseada (ej. "Crea una función en Python que reciba una URL y devuelva el título de la página web, manejando posibles errores de conexión").

: el desarrollador escribe un comentario detallado en su editor de código describiendo lo que necesita, o redacta un prompt específico para una herramienta como ChatGPT. la clave aquí es ser claro y expresar la "vibra" deseada (ej. "Crea una función en Python que reciba una URL y devuelva el título de la página web, manejando posibles errores de conexión"). Generación por IA: la herramienta de programación con IA (el copilot para programadores) analiza el prompt o el contexto del código y genera una o varias sugerencias de código para cumplir con la tarea.

la herramienta de programación con IA (el copilot para programadores) analiza el prompt o el contexto del código y genera una o varias sugerencias de código para cumplir con la tarea. Evaluación y selección: el desarrollador revisa el código propuesto. ¿Parece correcto? ¿Se ajusta a la "vibra" que buscaba? ¿Tiene sentido en el contexto del proyecto? Selecciona la mejor opción o pide alternativas.

el desarrollador revisa el código propuesto. ¿Parece correcto? ¿Se ajusta a la "vibra" que buscaba? ¿Tiene sentido en el contexto del proyecto? Selecciona la mejor opción o pide alternativas. Integración y pruebas: el código generado se integra en el proyecto. El desarrollador lo prueba para asegurarse de que funciona como se espera.

el código generado se integra en el proyecto. El desarrollador lo prueba para asegurarse de que funciona como se espera. Refinamiento (iteración): si el código no funciona perfectamente o necesita ajustes, el desarrollador puede modificar el código, refinar el prompt original, pedir a la IA que explique el código (o lo depure) o combinar diferentes fragmentos generados.

Este ciclo se repite hasta que la funcionalidad deseada se consigue, priorizando a menudo la obtención rápida de un resultado funcional sobre la optimización o la comprensión exhaustiva de cada línea generada.

Herramientas más comunes para Vibe Coding

El Vibe Coding no sería posible sin las potentes herramientas de IA que lo sustentan. Algunas de las más populares y utilizadas son:

GitHub Copilot: probablemente el copilot para programadores más conocido. Se integra directamente en editores populares (como VS Code) y ofrece sugerencias de código contextuales basadas en comentarios o en el código que se está escribiendo. Es el epítome de la herramienta para Vibe Coding integrado en el flujo de trabajo.

probablemente el copilot para programadores más conocido. Se integra directamente en editores populares (como VS Code) y ofrece sugerencias de código contextuales basadas en comentarios o en el código que se está escribiendo. Es el epítome de la herramienta para Vibe Coding integrado en el flujo de trabajo. ChatGPT (OpenAI): especialmente con modelos avanzados como GPT-4, es capaz de generar fragmentos de código, explicar conceptos, depurar errores y mantener conversaciones sobre problemas de programación a partir de prompts en lenguaje natural.

especialmente con modelos avanzados como GPT-4, es capaz de generar fragmentos de código, explicar conceptos, depurar errores y mantener conversaciones sobre problemas de programación a partir de prompts en lenguaje natural. Amazon CodeWhisperer: la alternativa de AWS a Copilot, también integrada en IDEs y enfocada en sugerir código en tiempo real.

la alternativa de AWS a Copilot, también integrada en IDEs y enfocada en sugerir código en tiempo real. Tabnine : otro asistente de código basado en IA que ofrece autocompletado inteligente y generación de funciones.

: otro asistente de código basado en IA que ofrece autocompletado inteligente y generación de funciones. Google Gemini : el modelo de Google también posee capacidades de generación y explicación de código.

: el modelo de Google también posee capacidades de generación y explicación de código. Phind: un motor de búsqueda enfocado en desarrolladores que utiliza IA para dar respuestas y generar código.

La elección de la herramienta a menudo depende de la preferencia personal, el ecosistema de desarrollo y el tipo de tarea a realizar.

Cómo se integra en el flujo de trabajo de un programador

La integración del Vibe Coding en el día a día varía mucho entre desarrolladores. Algunos lo utilizan de forma puntual, mientras que otros basan gran parte de su producción en él. Entre los usos más comunes, se incluyen:

Prototipado rápido: crear versiones iniciales de una aplicación o funcionalidad para validar ideas rápidamente.

crear versiones iniciales de una aplicación o funcionalidad para validar ideas rápidamente. Generación de boilerplate: escribir código repetitivo o de configuración inicial (conexiones a bases de datos, estructuras de proyecto, etc.).

escribir código repetitivo o de configuración inicial (conexiones a bases de datos, estructuras de proyecto, etc.). Desarrollo de tests: generar casos de prueba unitarios o de integración.

generar casos de prueba unitarios o de integración. Traducción de código : convertir fragmentos de un lenguaje a otro.

: convertir fragmentos de un lenguaje a otro. Explicación de código: pedir a la IA que explique un fragmento de código complejo o desconocido.

pedir a la IA que explique un fragmento de código complejo o desconocido. Resolución de bugs: describir un error y pedir posibles soluciones o refactorizaciones.

describir un error y pedir posibles soluciones o refactorizaciones. Exploración de APIs/Librerías: generar ejemplos de uso de una nueva librería o API.

generar ejemplos de uso de una nueva librería o API. Superar el bloqueo: cuando no se sabe por dónde empezar, un prompt a la IA puede generar un punto de partida.

Aunque es posible generar código complejo utilizando esta técnica, es aquí donde los riesgos del Vibe Coding (falta de comprensión, errores sutiles) se magnifican.

Ventajas del Vibe Coding

Este enfoque, aunque controvertido para algunos puristas, ofrece beneficios innegables:

Aumento de la velocidad: permite desarrollar ciertas funcionalidades o prototipos mucho más rápido que escribiendo todo manualmente.

permite desarrollar ciertas funcionalidades o prototipos mucho más rápido que escribiendo todo manualmente. Mayor productividad (en tareas específicas): libera al desarrollador de tareas repetitivas o tediosas, permitiéndole centrarse en problemas de más alto nivel.

libera al desarrollador de tareas repetitivas o tediosas, permitiéndole centrarse en problemas de más alto nivel. Reducción de la barrera de entrada: puede facilitar que personas con menos experiencia técnica comiencen a crear cosas o entiendan conceptos básicos al ver código generado.

puede facilitar que personas con menos experiencia técnica comiencen a crear cosas o entiendan conceptos básicos al ver código generado. Estímulo a la creatividad: ayuda a superar el bloqueo del escritor (o programador) y a explorar diferentes enfoques rápidamente.

ayuda a superar el bloqueo del escritor (o programador) y a explorar diferentes enfoques rápidamente. Facilita el aprendizaje: ver cómo la IA resuelve un problema puede ser educativo, siempre que se analice y comprenda el código generado.

ver cómo la IA resuelve un problema puede ser educativo, siempre que se analice y comprenda el código generado. Enfoque en el resultado: permite concentrarse en el "qué" se quiere lograr, dejando que la IA se encargue de gran parte del "cómo".

Desventajas y limitaciones actuales

Sin embargo, el Vibe Coding no es una panacea y presenta riesgos y limitaciones importantes que no deben ignorarse:

Calidad del código: el código generado por IA puede ser ineficiente, difícil de leer, no seguir las mejores prácticas o contener errores sutiles (bugs) difíciles de detectar. Los "destrozos" en el código, como mencionan algunas fuentes, son un riesgo real.

el código generado por IA puede ser ineficiente, difícil de leer, no seguir las mejores prácticas o contener errores sutiles (bugs) difíciles de detectar. Los "destrozos" en el código, como mencionan algunas fuentes, son un riesgo real. Falta de comprensión: el mayor peligro. Si el desarrollador no entiende el código que implementa, la depuración se vuelve una pesadilla, el mantenimiento es insostenible y la capacidad de evolucionar el software se ve comprometida.

Si el desarrollador no entiende el código que implementa, la depuración se vuelve una pesadilla, el mantenimiento es insostenible y la capacidad de evolucionar el software se ve comprometida. Riesgos de seguridad: la IA puede generar código con vulnerabilidades de seguridad conocidas o introducir nuevas sin que el desarrollador se percate si no realiza una revisión exhaustiva.

la IA puede generar código con vulnerabilidades de seguridad conocidas o introducir nuevas sin que el desarrollador se percate si no realiza una revisión exhaustiva. "Alucinaciones" de la IA: los modelos de IA pueden "inventar" funciones, librerías o métodos que no existen, o generar código que parece correcto pero es lógicamente erróneo.

los modelos de IA pueden "inventar" funciones, librerías o métodos que no existen, o generar código que parece correcto pero es lógicamente erróneo. Dependencia excesiva: fomenta una dependencia de las herramientas que puede atrofiar las habilidades fundamentales de resolución de problemas y diseño de algoritmos del programador.

fomenta una dependencia de las herramientas que puede atrofiar las habilidades fundamentales de resolución de problemas y diseño de algoritmos del programador. Problemas de licencia y propiedad intelectual: el código generado por IA se entrena con enormes cantidades de código existente, lo que plantea dudas sobre licencias y derechos de autor.

el código generado por IA se entrena con enormes cantidades de código existente, lo que plantea dudas sobre licencias y derechos de autor. Coste: las herramientas más potentes suelen ser de suscripción.

las herramientas más potentes suelen ser de suscripción. Depuración compleja: encontrar y arreglar un bug en un código que no entiendes completamente es mucho más difícil y consume más tiempo.

Ejemplo real: aplicando Vibe Coding en un proyecto

Para ilustrar cómo funciona el Vibe Coding en la práctica, imaginemos un escenario sencillo. Supongamos que necesito crear rápidamente un script en Python para descargar todas las imágenes de una página web específica.

Enfoque tradicional: investigaría librerías como requests para descargar el HTML y para parsearlo, buscaría tutoriales sobre cómo encontrar etiquetas de imagen, manejaría excepciones (URLs incorrectas, errores de red), y escribiría el código paso a paso, asegurándome de entender cada parte.

Enfoque con Vibe Coding:

1. Intención/Prompt (en un comentario o a ChatGPT):

2. Resultado generado por IA (ejemplo hipotético)

3. Revisión y prueba: ejecuto el script con una URL de prueba. Veo que funciona, pero quizás quiero que ignore imágenes muy pequeñas o que renombre los archivos de forma diferente.

4. Refinamiento (Vibe Coding): podría añadir comentarios como # Skip images smaller than 50x50 pixels o # Rename files using image alt text if available y pedir a Copilot que ajuste el código, o modificar el prompt en ChatGPT: "Modifica el script anterior para que ignore imágenes pequeñas y use el texto 'alt' para nombrar los archivos".

En este ejemplo de Vibe Coding, la IA acelera enormemente la creación del script inicial. Sin embargo, si surgen problemas complejos (manejo de JavaScript para cargar imágenes, autenticación, etc.), o si el código generado tiene bugs sutiles, un desarrollador sin conocimientos sólidos de web scraping o Python tendría serios problemas para depurarlo o adaptarlo. Se gana velocidad inicial, pero la necesidad de validación y comprensión sigue ahí.

¿El Vibe Coding sustituirá a la programación tradicional?

Esta es la gran pregunta que flota en el aire. ¿Estamos presenciando el fin de la programación como la conocemos? La respuesta corta es, muy probablemente, no.

El Vibe Coding, impulsado por la programación con IA, es una herramienta increíblemente poderosa para aumentar las capacidades de un desarrollador, no para reemplazarlo por completo.

La necesidad de:

Comprender los requisitos del negocio y del usuario.

Diseñar arquitecturas de software robustas y escalables.

Tomar decisiones críticas sobre tecnología y algoritmos.

Realizar depuración compleja y resolución de problemas profundos.

Validar la seguridad, eficiencia y corrección del código.

Pensamiento crítico y creatividad para soluciones innovadoras.

...sigue recayendo fundamentalmente en el ser humano. La IA puede generar código, pero (aún) no posee verdadero entendimiento, contexto de negocio ni responsabilidad ética.

Lo que sí está cambiando es el rol del programador. Cada vez más, el trabajo implicará saber colaborar eficazmente con la IA, formular los prompts adecuados, evaluar críticamente el código generado, integrarlo correctamente y depurar los errores resultantes. Las habilidades de comunicación (con la IA y con humanos), diseño de sistemas y validación de código ganarán aún más importancia.

Comparación: Vibe Coding vs Pair Programming vs Copilots

Es útil diferenciar el Vibe Coding de otros conceptos relacionados:

Vibe Coding : como hemos visto, es una metodología o enfoque de programación que se apoya en la intuición y la generación de código por IA, priorizando a menudo la velocidad y el resultado funcional sobre la comprensión detallada.

: como hemos visto, es una metodología o enfoque de programación que se apoya en la intuición y la generación de código por IA, priorizando a menudo la velocidad y el resultado funcional sobre la comprensión detallada. Pair Programming: es una técnica de desarrollo donde dos programadores humanos trabajan juntos en una misma estación de trabajo. Uno (el conductor) escribe el código, mientras el otro (el observador o navegador) revisa en tiempo real, sugiere mejoras, detecta errores y piensa estratégicamente. Su objetivo es mejorar la calidad del código, compartir conocimiento y reducir errores mediante la colaboración humana.

es una técnica de desarrollo donde dos programadores humanos trabajan juntos en una misma estación de trabajo. Uno (el conductor) escribe el código, mientras el otro (el observador o navegador) revisa en tiempo real, sugiere mejoras, detecta errores y piensa estratégicamente. Su objetivo es mejorar la calidad del código, compartir conocimiento y reducir errores mediante la colaboración humana. Copilots (GitHub Copilot, etc.): son las herramientas de IA que habilitan o facilitan el Vibe Coding. Son asistentes que sugieren o generan código. Utilizar un copilot para programadores no implica necesariamente estar haciendo Vibe Coding (se puede usar solo para autocompletar o generar snippets específicos entendiendo perfectamente lo que hace), pero el Vibe Coding sí depende intrínsecamente del uso intensivo de estas herramientas.

En resumen: Vibe Coding es cómo usas la herramienta (Copilot), mientras que Pair Programming es una colaboración humana con otros objetivos.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es exactamente el Vibe Coding?

Es un estilo de programación que se basa en la intuición y en expresar intenciones de alto nivel, utilizando herramientas de IA (como Copilots) para generar la mayor parte del código, a menudo sin un análisis profundo de cada línea por parte del desarrollador. Se centra en conseguir rápidamente un resultado que "funcione" o se sienta correcto.

¿Necesito saber programar para hacer Vibe Coding?

Aunque la IA genera el código, tener conocimientos de programación es altamente recomendable, si no esencial. Necesitas poder evaluar si el código generado es correcto, seguro y eficiente, integrarlo en tu proyecto y, sobre todo, depurarlo cuando falle (lo cual ocurrirá). Sin bases de programación, te conviertes en un simple "copia-y-pega" a ciegas.

¿Es seguro usar código generado por IA en Vibe Coding?

No siempre. El código generado por IA puede contener vulnerabilidades, bugs o basarse en prácticas obsoletas. Es responsabilidad del desarrollador revisar, probar y asegurar el código antes de usarlo en producción. Confiar ciegamente en él es un riesgo significativo.

¿Qué herramientas se usan en el Vibe Coding?

Principalmente asistentes de programación con IA como GitHub Copilot, ChatGPT, Amazon CodeWhisperer, Tabnine, Google Gemini, entre otros. Consulta la sección 3.1 para más detalles.

¿Es Vibe Coding solo una moda pasajera?

El término "Vibe Coding" podría serlo. Sin embargo, la programación asistida por IA ha llegado para quedarse y seguirá evolucionando. La forma en que interactuamos con estas herramientas y cómo las integramos en nuestros flujos de trabajo definirá el futuro del desarrollo, independientemente de cómo llamemos a la metodología.

Conclusión y recursos recomendados

El Vibe Coding es un fenómeno en uage y un reflejo directo del impacto de la programación con IA en el desarrollo de software. Representa un cambio de paradigma potencial, donde la velocidad y la capacidad de generar código a partir de intenciones de alto nivel abren nuevas posibilidades, pero también introducen riesgos significativos relacionados con la calidad, la seguridad y la comprensión del código.

Lejos de ser el reemplazo de los programadores del que ya están hablando algunos, el Vibe Coding tiene potencial como una poderosa herramienta de aumento. El futuro probablemente pertenezca a aquellos desarrolladores que sepan combinar sus conocimientos fundamentales, su pensamiento crítico y su capacidad de diseño con la habilidad de dirigir y validar eficazmente a estos asistentes de IA.

Ignorar estas herramientas sería un error, pero abrazarlas sin precaución ni un esfuerzo continuo por comprender los fundamentos sería aún más peligroso. La clave, como siempre en tecnología, estará en encontrar el equilibrio adecuado.

Recursos recomendados para seguir aprendiendo: