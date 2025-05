Queda un mes para conocer iOS 19: estas son sus posibles novedades

Si tienes un iPhone compatible con iOS 18, es muy probable que pronto puedas instalar la primera beta de iOS 19, el nuevo sistema operativo para iPhone que Apple presentará durante la WWDC 2025, el próximo 9 de junio. Dicha actualización traerá grandes cambios, como un nuevo diseño, Stage Manager al conectar el iPhone a una pantalla externa, y mucho más.

Queda tan solo un mes para su presentación y ya sabemos muchos de los cambios que podría incluir iOS 19. A continuación, recopilamos todos los detalles para que puedas hacerte una idea de lo que llegará a tu iPhone en septiembre, cuando se lanzará oficialmente al público.

Novedades de iOS 19

El principal cambio de iOS 19 sería su nueva interfaz, que se renovaría por completo por primera vez desde iOS 7. Esta nueva interfaz se basaría en visionOS, el sistema operativo del Apple Vision Pro. Esto implica que incorporaría interfaces translúcidas, menús flotantes, iconos rediseñados y botones minimalistas. Además, [se espera que la navegación mejore en los modelos de iPhone con pantallas más grandes](), trasladando el buscador de algunas aplicaciones a la parte inferior de la pantalla. Este nuevo diseño también afectaría a algunas apps, como la app nativa Cámara, que tendría una nueva interfaz, y a la app Mensajes, que experimentaría un cambio similar.

iOS 19 tendría un diseño parecido al de visionOS Jon Prosser YouTube

Por otro lado, un reciente rumor sugirió que iOS 19 podría incorporar una función exclusiva de iPadOS y macOS: el Organizador Visual. iOS 19 llegaría con una versión limitada de esta función para el iPhone, que funcionaría cuando un modelo con puerto USB-C esté conectado por cable a una pantalla externa. Esta interfaz permitirá tener varias apps abiertas, aunque con más limitaciones que la versión de Mac y la de iPad.

Además, iOS 19 también incluiría nuevas funciones para su sistema de inteligencia artificial, Apple Intelligence. Aunque aún no se sabe con certeza cuáles serán, se especula que podría haber mejoras. Cabe recordar que la compañía tiene que proceder con cautela tras los problemas con Siri, ya que algunas funciones prometidas el año pasado aún no han llegado. No obstante, una de las posibles novedades sería la integración de Google Gemini en iOS, de manera similar a cómo se integró ChatGPT con Siri o las Herramientas de escritura.

Aunque Apple Intelligence es el futuro de los dispositivos de Apple, la compañía también planea utilizar la inteligencia artificial para transformar la app Salud en nuestro "doctor particular". Según los rumores, el nuevo "entrenador" de la app Salud utilizaría los datos recogidos por la aplicación para ofrecer recomendaciones personalizadas. Gracias al Apple Watch, la cantidad de datos disponibles será aún mayor, lo que permitirá generar consejos más precisos y variados. Estas novedades, sin embargo, no llegarían hasta la primavera de 2026.

La app Salud del iPhone se potenciaría con IA en iOS 19 Apple

Por el momento, no se saben más detalles sobre el nuevo sistema operativo que Apple lanzará para el iPhone en septiembre. Tampoco se ha confirmado cuándo llegarán las funciones de Siri retrasadas, pero, dado que faltan solo cuatro semanas para la presentación, es más que probable que surjan más rumores sobre las novedades de iOS 19.

Modelos de iPhone compatibles con iOS 19

Apple dejaría de presentar los iPhone en una sola conferencia Ángel Roca iPadizaté

En un principio, se esperaba que los iPhone compatibles con iOS 19 fueran los mismos que con iOS 18. Sin embargo, hace unas semanas se reveló que esta no será finalmente la situación. Según las últimas informaciones, la lista de dispositivos compatibles con iOS 19 sería la siguiente: