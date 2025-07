Roborock Q7 L5+, análisis: un robot aspirador supercompleto que mapea y limpia tu hogar de forma muy eficiente

Los robots aspiradores han evolucionado tanto que lo sorprendente ya no es que aspiren o frieguen, sino cómo lo hacen. En ese punto, la gama media-alta de Roborock lleva tiempo reinventandose, con modelos que aprenden más rápido, limpian sin dejar rastro y se integran cómodamente en nuestras rutinas. Y de entre todos los modelos que tiene en su catalogo, el nuevo Roborock Q7 L5+ es, probablemente, uno de los mejores ejemplos de cómo una propuesta bastante accesible de precio puede ofrecer una experiencia más que satisfactoria en el día a día.

Después de usarlo durante algo más de una semana, me queda claro que este robot tiene varias cartas ganadoras: limpieza consistente, mapeo inteligente, una app cómoda y funcionalidades muy prácticas que, sin ser un modelo tope de gama, logran transmitir esa sensación de que consigue encargarse de todo sin que tengamos que preocuparnos demasiado. Pero también tiene margen de mejora, sobre todo en pequeños detalles que podrían pulirse para redondearla del todo.

Pros y contras del Roborock Q7 L5+

Pros Contras Mapeado bastante eficiente en el primer recorrido El modelo en color blanco se ensucia muy fácil Incluye una base de carga y autovaciado Los cables pueden interrumpir el proceso de limpieza Configuración fácil y rápida desde la app Interrumpe la limpieza que está haciendo al seleccionar un nuevo área Es compatible con Alexa, Google Assistant y Siri El déposito de agua hay que rellenarlo prácticamente tras cada limpieza

Precio del Roborock Q7 L5+ y dónde comprarlo en España

El Roborock Q7 L5+ lleva apenas unos meses a la venta y tiene un precio recomendado de 389,99 euros en la tienda oficial de la marca. Pero si lo prefieres, también lo puedes encontrar al mismo precio en Amazon, que es distribuidor autorizado. Igualmente, cabe mencionar que a menudo aparece con descuentos o cupones interesantes que lo dejan mucho más barato, sobre todo si hay una campaña de ofertas activa.

Y si lo prefieres, hay otro pack disponible que incluye dos filtros de recambio para la base de autovaciado y tiene un precio ligeramente superior de 399,99 euros, por lo que es una opción muy recomendable. Sin olvidarnos de que tienes la opción de escogerlo en color blanco o negro.

Diseño

El Roborock Q7 L5+ tiene una construcción moderna y elegante que encaja en cualquier espacio Difoosion / Roberto Méndez

Lo primero que me llamó la atención al sacar el Roborock Q7 L5+ de su caja, tras retirar los papeles de las instrucciones y el cartón que lo tapa, es su diseño elegante. Está construido principalmente en plástico, y en la parte superior nos encontramos con unacabado brillante que le da un toque más premium, aunque es cierto que al cogerlo con las manos puede ensuciarse un poco con las huellas.

El resto del cuerpo tiene un acabado mate, pero su punto débil es el color blanco, ya que se ensucia con facilidad. El polvo, la sucidad que va recogiendo o cualquier salpicadura accidental dejan marca rápidamente. Aun así, basta con pasarle un trapo húmedo para dejarlo como nuevo sin mayor complicación.

Otro de esos puntos que me llamó la atención, sobre todo en comparación al modelo que venía utilizando de manera habitual (que ya tiene varios años a sus espaldas), es que lo sentí sorprendentemente ligero, pues tiene un peso de 3,3 kg. Tampoco es excesivamente alto, lo que le permite pasar bajo las camas o muebles algo bajos sin que corra el riesgo de quedarse atascado.

Además, la estación de carga y autovaciado es tan compacta como discreta, integrándose bien en casi cualquier rincón de la casa. Eso sí, como ocurre con la mayoría de bases blancas, también tiende a mancharse con facilidad. A esto debemos sumarle que viene con dos botones (uno para iniciar la la limpieza y otro para que vuelva a la base), varios sensores bien repartidos, un cepillo principal antienredos, un cepillo lateral y una mopa, la cual es cierto que tenemos que añadir nosotros mismos, porque no viene puesta bajo el deposito.

Navegación

En la parte superior tiene un acabado brillante y nos encontramos un código QR para escanear con la app Difoosion / Roberto Méndez

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más destacables del Roborock Q7 L5+ es su sistema de mapeo, ya que utiliza unatecnología LiDAR. Desde la primera pasada, el robot reconoce las habitaciones principales de la casa y genera un mapa sorprendentemente preciso. Es cierto que, si no puede acceder a algunos rincones o encuentra muebles de por medio, quedará como un hueco vacío en la habitación del plano que crea, pero son pequeños detalles que en la práctica no resultan importantes.

Otro aspecto que me llamó la atención, y me gustó mucho, es que no se mueve a ciegas. Apenas se chocó con ningún mueble en su primer recorrido. Es como si ya supiese en qué casa está. En definitiva, si compito con el robot a ciegas para ir de habitación en habitación, es probable que acabe perdiendo.

A medida que completa más ciclos, el mapa se vuelve más preciso y nos permite personalizar aún más la experiencia. Desde la aplicación móvil, podemos asignar un nombre a cada habitación para diferencialas y realizar limpiezas específicas con solo un par de toques. Por ejemplo, si solo quieres limpiar la cocina y el pasillo de tu casa, puedes hacerlo sin problema con tan solo seleccionar las habitaciones correspondientes antes de iniciar la ruta.

Y si por lo que sea quieres añadir otra habitación más cuando ya está en marcha, nos da la posibilidad de seleccionar un área en concreto y pondrá en pausa lo que está haciendo para cumplir tus ordenes. Sin pasar por alto de la opción de limpieza por zonas, que es aún más miniciosa.

Su forma de desplazarse también transmite orden y eficiencia. Limpia siguiendo un patrón en zigzag, asegurandonos que no queden zonas del suelo sin cubrir, a excepcion de algunos rincones muy esquinados o en los que no tiene el espacio suficiente para maniobrar. Aunque si cambiamos la ruta de limpieza de 'intermedio' a 'intenso', además de seleccionar el ciclo de pasadas a dos veces, las probabilidades de que llegue a esos rincones para eliminar desde pelos hasta restos de comida aumenta considerablemente.

Por otro lado, reduce la velocidad al acercarse a bordes o esquinas y evita lo máximo posible golpearse. Esto no solo protege tus muebles, sino que también elimina esa sensación de 'robot torpe' que todavía se percibe en otros modelos.

Funcionamiento en el día a día

La potencia tanto de succión como de fregado se puede personalizar incluso para cada habitación Difoosion / Roberto Méndez

Lo he estado probando con las cinco potencias de succión y los tres niveles de volumen de agua que se pueden seleccionar, y cada uno tiene su propio protagonismo. En el modo turbo, el Roborock Q7 L5+ limpia bien. El ruido es muy contenido para lo que estaba acostumbrado con antiguo robot aspirador, algo que se agradece especialmente si estás en casa mientras trabajas, como es mi casoo. No es totalmente silencioso, pero puedes mantener una conversación o ver una serie sin tener que subir el volumen aunque esté haciendo la limpieza justo en esa misma habitación.

La suciedad que aparece en el dia, como pueden ser pelusas, pelos, polvo, migas o algún resto de comida que se nos pueda caer en la cocina, la recoge sin problemas sin importar el tipo de suelo que sea. Para que te hagas una idea, en mi casa hay habitaciones con baldosas, otras con parquet y, para rematar, en algunas de ellas hay alfombras. Y a decir verdad, el robot detecta bien los cambios de superficie (siempre y cuando le indiques a través de la app el tipo de suelo de cada zona) y en estos días de prueba ha mantenido la casa muy limpia.

Por su parte, el modo de MÁX+ es ideal para limpiezas más exigentes y donde saca a lucir su potencia de succión máxima de 8.000 Pa. El ruido sube ligeramente, pero tampoco me ha parecido demasiado molesto. La única pega que le puedo poner aquí es que, como es normal, la batería baja bastante más rápido. Limpiando una superficie total de 47 m², que la zona disponible total para limpiar en mi casa obviando los muebles, terminó con apenas un 11% de batería. Por eso, este modo es más recomendable para limpiar habitaciones en concreto, no para limpiar toda la casa de una sola pasada.

Para rematar, el modo silencioso es el que trabaja con menos potencia para hacer menos ruido, algo que se nota ligeramente y puede ser una gran opción para ponerlo a primera hora de la mañana sin necesidad de despertar a nadie. Como dije anteriormente, ya de por sí me parece que no hace un ruido súper molesto en otros modos. Ósea que está bien, pero si realmente quieres dejar el suelo limpio, quizás es el que menos recomiendo por lo que he probado. Y el resto de modos de potencia (intermedio y máx) tampoco tienen mucho que destacar, al final es una mezcla de lo ya comentado. Lo más importante es dejar el suelo libre de cables y obstaculos.

En cuanto al sistema de fregado, tenemos una mopa que debemos humedecer antes de cada uso, un deposito de agua con capacidad para 280 ml y tres niveles de caudal de agua ajustables. Lo suficiente para cumplir con un ligero fregado para mantener el suelo limpio tras quitar la primera capa de suciedad. No esperes que elimine manchas incrustadas o pegotes secos, pero para quitar polvo fino o marcas de pisadas, funciona perfectamente. Ya te adelanto que si lo usas al mínimo, tendrás que rellenar el depósito tras una o dos limpiezas.

Y si nos centramos en su base de autovaciado, el robot regresa a la estación tras cada limpieza y descarga todo lo acumulado en una bolsa interna con filtro que tiene capacidad para hasta 7 semanas, evitando que tengamos que vaciar el depósito para el polvo a mano con frecuencia, algo muy útil al no ser demasiado grande por compartir espacio con el de agua. Este sistema funciona bien, y vacia gran parte de la suciedad, pues de vez en cuando algunas pelusas se resisten. El proceso vaciado tarda aproximadamente unos 10 segundos y el ruido que hace aquí si es bastante fuerte, el cual me recordó al de uno de esos aspiradores de los de toda la vida.

La estación de carga y autovaciado del Roborock Q7 L5+ es muy compacta Difoosion / Roberto Méndez

Batería y carga

Ahora toca hablar sobre su autonomía. Y es que el Roborock Q7 L5+ lleva incorporada una batería de 3.200 mAhque en mi caso completó todas las limpiezas sin agotarse ni una sola vez, aunque al ponerlo todo al máximo y el doble recorriedo hubiese tenido que volver a la base de carga para posteriormente continuar con la limpieza.

Haciendo pruebas con el modo de succión estándar y un volumen de agua medio, da para casi dos limpiezas completas en una superficie efectiva de unos 47 m². Mientras que poniendo todo al mínimo no hace falta ni dejarlo cargando en la base de carga para garantizarnos una segunda limpieza, pues haciendo un recorrido intenso se quedaba con un 60%.

La carga en la base no es de las más rápidas, aunque tampoco es necesario que lo sea. Tarda aproximadamente unas 4 horas en llenarse al completo. Asimismo, de todas las veces que lo he usado, en una sola ocasión no se acopló correctamente y por eso mismo es recomendable intentar tener la estación de autovaciado fija o colocada en una zona en la que no haya riesgo de moverla.

Software y experiencia

La app de Roborock es muy sencilla e intuitiva de utilizar desde el primer momento Difoosion / Roberto Méndez

Ponerlo en marcha es muy sencillo, y eso se agradece. Desde el primer momento en el que abrimos la caja nos encontramos con un código QR para descargar la app de Roborock (disponible tanto para Android como para iOS), la cual es clave para sacarle todo el partido a este robot aspirador. Simplemente tenemos que seguir las instrucciones correspondientes para empezar a utilizarlo en unos pocos minutos. Sin ir más lejos, tardé más en actualizar el firmware que en realizar la configuración inicial.

Como te habrás podido dar cuenta a lo largo del análisis, desde la apliación podemos controlar prácticamente todo: seleccionar zonas de limpieza, ajustar modos, crear rutinas, ver el historial y controlar el mantenimiento, entre otras muchas cosas. Todo lo que te encuentras es útil de una forma u otra.

También tiene una opción de control remoto, que probablemente sea la que menos he utilizado (ya que no la veo demasiado práctica), y es compatible con los principales asistentes de voz. Personalmente lo he utilizado con Alexa y la experiencia ha sido buena, pero es cierto que las ordenes que podemos darle al robot son muy básicas. Tan solo sirve para que empiece la limpieza, la pause o vuelva a la base, así que aquí tenemos margen de mejora.

Conclusión: ¿vale la pena el Roborock Q7 L5+?

El Roborock Q7L5+ no destaca por tener un brazo robótico ni mopas giratorias ultrapotentes como otros modelos de la marca, pero si buscas una limpieza eficaz, con buena cobertura, navegación precisa y el extra de comodidad que da el autovaciado, es una apuesta muy sólida por el precio que tiene.

Destaca por su facilidad de uso, la precisión con la que se mueve, y la posibilidad de adaptar la limpieza a tus hábitos, habitaciones y niveles de suciedad. Y a pesar de que algunos pequeños detalles podrían pulirse, no afectan en absoluto la buena experiencia que ofrece. En resumidas cuentas, sí, merece la pena. Es un robot aspirador pensado para quienes quieren olvidarse del polvo sin vaciar depósitos, sin preocuparse por mapas mal hechos, y sin tener que estar encima de él todo el rato.