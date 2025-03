Sam Altman, CEO de OpenAI, en su momento más oscuro: "Hemos estado en el lado equivocado de la historia"

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha reconocido públicamente que su compañía ha cometido errores estratégicos al alejarse del código abierto. Una confesión sorprendente que, quizás, marque un punto de inflexión para la empresa que lidera la revolución de la inteligencia artificial y que en sus inicios tenía un propósito bastante diferente.

La reflexión surgió durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit el pasado 31 de enero, descubierta inicialmente por TechCrunch, donde Altman respondió a preguntas sobre la evolución de OpenAI desde su fundación como una organización sin fines de lucro en 2015 hasta convertirse en una de las empresas de IA más influyentes y comerciales del mundo.

¿Traicionó OpenAI a sus ideales? Sam Altman reabre el debate sobre el código abierto

Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que el CEO de OpenAI fuera a expresar su arrepentimiento por haber abandonado los principios de código abierto que originalmente definían a la organización. Como indica su propio nombre, su misión original era desarrollar inteligencia artificial de manera abierta y accesible para todos, lo cual se contradice totalmente con sus modelos cerrados.

"Personalmente, creo que hemos estado en el lado equivocado de la historia y necesitamos encontrar una estrategia diferente para el código abierto"

En respuesta a la pregunta de un usuario, Altman dijo que están discutiendo la posibilidad de hacer públicos los datos técnicos y parámetros internos de sus modelos e investigaciones. No obstante, también admitió que no existe consenso interno sobre este tema y que la apertura no es actualmente una prioridad máxima para la organización. Kevin Weil, el director de producto de OpenAI, añadió que ya han liberado modelos anteriores y consideran hacerlo nuevamente, pero no prometen ninguna fecha.

Para ponernos en antecedentes, recordemos que la postura de OpenAI desde el año 2023 es priorizar sistemas cerrados como GPT-4 y dejar de publicar modelos abiertos como GPT-2. Según él, las decisiones de los últimos años responden principalmente a preocupaciones sobre seguridad y competitividad en un mercado cada vez más disputado, aunque reconoce que el abandono progresivo del modelo abierto ha tenido consecuencias para los desarrolladores y la democratización de la tecnología.

Estas sorprendentes declaraciones llegan en un momento crítico para la industria de la IA, pues coinciden con el meteórico ascenso de DeepSeek, la startup china que el pasado mes de enero desbancó a ChatGPT como aplicación más descargada a nivel mundial. De hecho, Altman elogió públicamente su modelo R1 de código abierto y cadena de razonamiento transparente, el cual demostró que es posible combinar alto rendimiento con una filosofía colaborativa.

Finalmente, el director ejecutivo anticipó en el AMA de Reddit que habrá cambios en la estrategia actual de OpenAI, aunque no especificó cambios concretos en la política de la empresa. Quizás, próximamente tengamos acceso a versiones que muestren el proceso de razonamiento de sus modelos, algo que claramente estaría inspirado en la transparencia de DeepSeek.