Scarlett Johansson contra Sam Altman y el uso indiscriminado de la IA: "Es una amenaza"

Scarlett Johansson está en plena promoción de Jurassic World: El Renacer, la nueva entrega de la popular saga de dinosaurios iniciada por Steven Spielberg en 1993 y recién estrenada en cines. Pero ésta no ha estado marcada solo por la película, sino también por su renovada postura crítica frente a los peligros de la inteligencia artificial. Y no es la primera vez. Ni la segunda.

La actriz, que interpreta en el filme a Zora Bennett, una exsoldado en busca de una cura para las enfermedades cardíacas a partir del ADN de dinosaurios, ha aprovechado la ocasión para volver a hablar del polémico incidente que protagonizó el año pasado con Sam Altman, CEO de OpenAI.

El ser humano es irremplazable

En mayo de 2024, Scarlett Johansson se vio envuelta en una polémica que devolvía a la actualidad el argumento de Her, la película de Spike Jonze en la que, en 2013, puso voz a una inteligencia artificial de la que su usuario acababa enamorándose. Una década después, la realidad imitó a la ficción cuando OpenAI presentó una nueva voz para ChatGPT sorprendentemente parecida a la de Johansson.

Sam Altman, director ejecutivo de la compañía, publicó un enigmático "her" en la red social X para anunciar la función. La actriz, que había rechazado formalmente una propuesta para participar en el proyecto, expresó su malestar públicamente: se declaró "conmocionada y en estado de incredulidad". La voz, llamada Sky, fue retirada poco después.

Un año más tarde, Johansson se reafirma en sus reservas hacia la inteligencia artificial en The Times. Aunque admite que puede resultar útil como herramienta técnica en el cine, rechaza tajantemente su uso para sustituir el trabajo interpretativo. "No creo que el trabajo que hago pueda realizarlo una IA", afirma. "No creo que el alma de una interpretación pueda replicarse".

Pero la IA puede tener su lado bueno

Johansson matiza que no ve la tecnología como una amenaza cuando se utiliza para facilitar procesos creativos sin reemplazar a los humanos. "Como herramienta para cineastas que no la ven como un sustituto, no creo que la IA sea peligrosa. Pero cuando amenaza con difuminar la línea entre la verdad y la realidad, eso sí que es una amenaza".

La actriz se muestra especialmente preocupada por el impacto social de esta tecnología. "La cuestión de fondo es cómo los seres humanos, con nuestros egos frágiles, podemos seguir confiando unos en otros para que la sociedad funcione. La IA pone en peligro ese consenso básico sobre lo que es real, y eso me resulta profundamente inquietante”.