Samsung está creando su propia alternativa a Android Auto: así será Auto DeX

No es la primera vez que oímos hablar de los intentos de Samsung por crear su propia interfaz para el coche. Hace un tiempo, ya os contamos la historia de "Samsung Auto", una funcionalidad oculta en One UI que ofrecía una experiencia similar a Android Auto pero que, por desgracia, su compatibilidad se limitaba casi en exclusiva a vehículos del mercado chino. Era una idea interesante, pero inaccesible para la gran mayoría. Sin embargo, parece que la compañía surcoreana no ha tirado la toalla y está preparando un segundo asalto mucho más ambicioso.

Su nombre es "Auto DeX", y según las últimas filtraciones, se trata de una nueva y potente **alternativa a Android Auto y Apple CarPlay **que podría llegar muy pronto a los móviles de la marca. La información, destapada por el _insider_ @GalaxyTechie, revela un proyecto que no solo mejora lo que ya existía, sino que además promete una compatibilidad masiva y una función que muchos usuarios llevan años pidiendo a Google.

Así es Auto DeX, la nueva interfaz de Samsung para el coche

A diferencia del anterior "Samsung Auto", este nuevo "Auto DeX" parece diseñado desde el principio con una vocación global. Según la filtración, sería compatible con más de 8.500 modelos de vehículos de más de 120 marcas diferentes, lo que supondría un despliegue masivo y lo convertiría en un verdadero competidor en el sector.

Las primeras imágenes de la interfaz muestran un diseño similar a lo que podemos encontrar en Android Auto o Apple CarPlay, optimizado para la pantalla del coche. Vemos un salpicadero principal con un mapa de navegación en el centro, un widget de control musical justo debajo, y accesos directos a otras funciones en el lateral. En la parte izquierda, una barra de tareas vertical muestra la hora y un lanzador de aplicaciones, con iconos para Bixby, Mapas, Música y Teléfono. Como digo, la interfaz recuerda a Android Auto, pero con el toque de diseño de One UI.

¿La vuelta del "modo coche" para el móvil?

Pero la noticia más emocionante es otra. El insider asegura que Auto DeX podría funcionar "incluso si tu coche no es compatible o no tienes coche", utilizando "algunos trucos". Las imágenes filtradas, que muestran los tres botones de navegación de Android en la parte inferior de la pantalla de Auto DeX, parecen respaldar esta idea.

Todo apunta a que Samsung podría estar preparando lo que millones de usuarios llevan años echando en falta: una versión de Auto DeX que se pueda ejecutar directamente en la pantalla del teléfono, convirtiéndolo en un "modo coche" completo y funcional. Esto sería un sustituto perfecto para la antigua experiencia "Android Auto para pantallas de teléfono" que Google decidió cargarse hace ya unos años, y una solución fantástica para todos aquellos conductores con coches más antiguos o sin sistemas de infoentretenimiento compatibles.

Aún quedan muchas preguntas en el aire, como la fecha de lanzamiento oficial o las regiones en las que estará disponible. Sin embargo, con el inminente debut de **One UI 8** junto a los nuevos plegables de Samsung esta misma tarde, el escenario parece perfecto para un anuncio de este calibre. Sin duda, estaremos muy atentos a este movimiento, que podría suponer la entrada de Samsung por la puerta grande en la batalla por el control del software en nuestros coches.