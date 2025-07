Tim Cook sigue guardando el número de Steve Jobs en su iPhone: "Era un gran amigo"

Steve Jobs no solo fundó Apple ni revolucionó la tecnología. Jobs se convirtió en un símbolo. Un tipo que cambió industrias enteras con su forma de ver el mundo, y que dejó una huella imborrable en quienes compartieron con él parte del camino. Uno de ellos es Tim Cook, su sucesor, quien sigue recordándolo de una forma muy particular: con su número de teléfono guardado en la agenda de su iPhone.

Durante el 50 cumpleaños de Laurene Powell Jobs, allá por 2013, Tim Cook coincidió con John Lasseter, uno de los amigos más cercanos de Steve Jobs y exdirector creativo de Pixar. En esa conversación, Lasseter, visiblemente emocionado, le enseñó su lista de contactos favoritos. Entre ellos, todavía tenía guardado el número y la foto de Jobs. Un gesto tan íntimo como simbólico, y que Cook no tardó en corresponder.

Una acción cargada de sentimiento y simbolismo

Tim Cook le confesó a Lasseter que él también seguía teniendo guardado el número de Steve Jobs en su iPhone. No por costumbre. No por olvido. Lo hacía a propósito. Porque Jobs no fue solo su jefe. Fue su mentor, su amigo, y la persona que le enseñó a liderar Apple desde la empatía, la exigencia y la visión. Mantener su contacto es su forma de no olvidarlo nunca.

Este detalle, pequeño pero cargado de significado, refleja el tipo de relación que tenían. Jobs no solo dejaba ideas. Dejaba marca. Así lo han contado también otras figuras como Jony Ive, quien siempre que puede habla del vacío que dejó su amigo. Y es que, por encima de los productos, los Keynote y los titulares, Steve Jobs era alguien a quien se quería de verdad.

En un mundo donde los móviles lo son todo, que Tim Cook siga llevando el número de Jobs en el bolsillo dice mucho más de lo que parece. Es un homenaje silencioso, una conversación pendiente o simplemente un ancla emocional. Sea lo que sea, es la prueba de que Steve Jobs sigue muy presente en Apple... y en quien hoy la dirige.

Y no es de extrañar que esto sea así. Tim Cook tiene muy presente a Jobs y eso se nota. Siempre se acuerda de él por su cumpleaños o el día en que nos dejó, dedicándole una publicación en su cuenta personal de X. Además, en la presentación de los iPhone de 2017, le dedicaron una parte de la Keynote al cofundador de la compañía.