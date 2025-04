Vivian Jenna Wilson, hija de Elon Musk, 'golpea' a su padre y a Tesla: "Tesla es una estafa piramidal"

Cuando tu apellido es sinónimo de coches eléctricos, cohetes espaciales y la idea de colonizar Marte, sabes que prácticamente cualquier cosa que digas o hagas va a trascender y, seguramente, a generar polémica. Y así ha sucedido con la última intervención de Vivian Jenna Wilson, la hija de Elon Musk, aunque no es la primera vez que rompe el silencio familiar para criticar a su padre.

En julio de 2024 dio su primera entrevista, revelando detalles íntimos de su relación con Musk en una conversación exclusiva con NBC News, donde lo acusó de ser un "padre ausente" que la ridiculizaba por su feminidad durante la infancia. Recordemos que Vivian Jenna Wilson cambió legalmente su nombre y género en 2022, alegando que su sexo asignado al nacer fue tratado como "mercancía" mediante fecundación in vitro selectiva, pues el objetivo de Musk era tener hijos varones.

Xavier Musk (now Vivian) loses it after being baited by streamer Hasan Piker, claims Tesla is a Ponzi scheme because they have a high P/E ratio.



Piker agreed, with no evidence, that Tesla was a Ponzi scheme.



Vivian: “Look up PE ratio and then look at Tesla stock compared to… pic.twitter.com/NyhossbA2e