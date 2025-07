Vuelve Snoopy, en forma de especial de verano con la música como protagonista

Snoopy, el icónico beagle creado por Charles M. Schulz, nació el 10 de octubre de 1950 en las tiras cómicas de Carlitos, convirtiéndose en un símbolo mundial de imaginación y lealtad. Acompañado de Charlie Brown y su fiel amigo Emilio, Snoopy ha protagonizado tiras, series, películas y especiales que han conquistado generaciones.

En 2025, con motivo de su 75º aniversario, Snoopy sigue más activo que nunca, siendo el corazón de la franquicia El show de Snoopy en Apple TV+, la plataforma oficial para todo el contenido de uno de los perros más famosos del mundo.

Campamento musical

Ahora, Apple TV+ anuncia el estreno de Snoopy Presenta: Un verano musical, un nuevo especial con el ritmo como protagonista que se estrenará el 15 de agosto y que supone el primer musical de Carlitos en 37 años.

En esta nueva entrega, la pandilla se enfrenta a una noticia inesperada: el campamento de verano que tanto significa para todos ellos va a cerrar por falta de asistentes. Charlie Brown quiere hacer de su último año en el campamento algo especial, mientras que Sally, que va por primera vez, se siente fuera de lugar.

La historia da un giro cuando Snoopy y Emilio encuentran un mapa del tesoro que los lleva hasta un cofre con antiguos instrumentos y recuerdos de conciertos pasados. Con esta inspiración, Charlie Brown y los suyos deciden organizar su propio concierto para intentar salvar el campamento. La música y la amistad serán clave en esta aventura cargada de emoción, nostalgia y buen humor.

A la batuta

El especial cuenta con canciones originales de Ben Folds, nominado al Emmy, así como del compositor Jeff Morrow y del dúo de Broadway formado por Alan Zachary y Michael Weiner. Entre los temas destacan When We Were Light, Look Up, Charlie Brown, Leave It Better, Best Time Ever y A Place Like This.