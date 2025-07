'Ley y orden: unidad de víctimas especiales' vuelve este mismo otoño con una nueva temporada, la 27

Sabíamos que Ley y orden y su spin-off, Ley y orden: unidad de víctimas especiales, dos de las series aún en antena más longevas del panorama televisivo, con permiso de Anatomía de Grey que no para de cumplir años y temporadas, iban a contar con nuevos episodios en su haber, lo que no sabíamos era cuándo, y por suerte, al menos para la serie derivada, no habrá que esperar demasiado.

Asimismo, la temporada 27 de Ley y orden: unidad de víctimas especiales llegará con cambios significativos detrás y delante de las cámaras. Michele Fazekas, quien trabajó como guionista y productora ejecutiva entre las temporadas 3 y 7, asume ahora el rol de showrunner, lo que ha provocado que los fans se froten las manos al pensar en unos capítulos más equilibrados que los últimos emitidos hasta ahora.

Además, la actriz Aimé Donna Kelly ha sido ascendida a personaje regular, uniéndose a Kelli Giddish, Amanda Rollins en la ficción, que regresa como fija tras su aclamada vuelta. Por otro lado, la serie despide a Juliana Aiden Martinez y Octavio Pisano, aunque este último aparecerá al menos en el primer episodio.

Otoño, al menos en EE.UU.

La fecha de estreno, confirmada por NBC según Deadline, será el 26 de septiembre de 2025, marcando el regreso de la serie a su tradicional franja en territorio americano; un anuncio que llega apenas una semana después de que se iniciara oficialmente la producción.

Dónde ver la serie en España

SkyShowtime ofrece la temporada 23, mientras que Prime Video dispone de hasta la temporada 24, aunque las 13 primeras son de pago. Por su parte, Movistar Plus+ cuenta con las temporadas 21, 22, 23, 24 y 26, y es probable que sea la primera en emitir la temporada 27 cuando llegue a España.

En nuestro territorio, como hemos visto, los seguidores de Ley y orden: unidad de víctimas especiales tienen varias opciones para disfrutar de temporadas anteriores mientras esperan la temporada 27, cuya fecha de estreno en el país aún no está confirmada.