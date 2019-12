Instagram, una nueva forma de consumo

Instagram ha llegado en la época de la transición hacia el mundo totalmente digital y con esta red social han aparecido nuevos hábitos de consumo. Y es que muchos jóvenes, desde influencers a pequeños empresarios, ahora usan esta plataforma para dar a conocer sus creaciones, productos o ideas. Así, la red social Instagram se ha subido al carro de las compras y los usuarios pueden adquirir productos con un simple mensaje privado. Debido al éxito de esta nueva forma de consumo, muchos comerciantes que no contaban con cuentas de sus marcas en las redes sociales se han unido a estas plataformas para difundir de manera masiva sus creaciones.

Estas son algunas de las marcas que se han dado a conocer gracias a la red social:

1. Farfalle: esta cuenta de Instagram es de una madrileña que, tal y como menciona en su perfil, “un día empezó a pintar y no paró”. A través de Instagram, la joven da a conocer artículos en los que plasma sus pinturas, que son puro arte. Dibujos reivindicativos que reflejan los sentimientos de esta artista en bolsos, camisetas, sudaderas y laminas, con diseños que no dejan indiferente a nadie. Una forma de vestir mostrando tu yo más puro y tu manera de ver la vida. Además, se trata de moda sostenible a un precio asequible y una forma de contribuir a los jóvenes emprendedores, que tienen mucho que aportar al mundo.

2. DulceidaShop: Aunque esta marca de ropa también cuenta con página web, la internacionalmente famosa Dulceida dio a conocer sus productos a sus seguidores vía Instagram. Esta cuenta ya ha alcanzado los casi 250.000 seguidores y sus prendas ya se pueden ver en miles de las fansa de la influencer.

3. GOI Clothing Brand: Jessica Goicochea fue otra de las instagramers que se decanto por dar a conocer a su marca a través de esta página web. Ha sido ella misma y muchas de su “colegas de Instagram” las que han posado en la red social con la ropa, “para chicas femeninas y atrevidas, pensada tanto para el día a día como para tus noches más especiales”, de la marca.

4. Paula Gonu Shop: otra de las conocidas que se ha animado a abrir su propia marca de ropa ha sido Paula Gonu, muy conocida en redes sociales. En sus productos ha plasmado las frases que la hicieron famosa en Instagram y su lema de que todos somos “personas guapas”.

5. The are Come: por otro lado hay marcas que a día de hoy se han hecho muy conocidas pero sus primeros pasos fueron en Instagram. Con una increíble estrategia consiguieron abrirse paso en esta red social dando a conocer sus productos. De hecho la propia fundadora de la marca cuenta en su página web que, “! Por insta nos preguntabais un montón sobre las prendas que hacía y queríais pedir desde toda España. Y la verdad que fue muy guay empezar a enviaros vuestros pedidos a todas partes!!”.

Estas marcas son solo alguno de los ejemplos que como están cambiando los hábitos de consumo. Estamos en una sociedad que se mueve rápidamente y en el que los consumidores se mueven por lo visual y lo instantáneo. Para muchos, resulta mucho más cómodo realizar búsquedas en una red social, en la que los jóvenes invierten gran parte de sus días, que salir a la calle a por la prenda deseada. Es por ello por lo que los propios usuarios de Instagram han optado por acudir a la plataforma para hacer triunfar a sus pequeños negocios.