Estas son las peores contraseñas de 2019, ¿está la suya entre ellas?

Nos devanamos los sesos casi diariamente para pensar nuestras contraseñas. Cada servicio de correo, cada cuenta en una tienda, los bancos, las tarjetas... todo tiene que tener una contraseña. Y para que nadie usurpe nuestra identidad, las empresas hacen hincapié en que cada cosa debe tener contraseñas diferentes, distintas a nuestro nombre y el de nuestras cosas conocidas, y que no debemos usar la misma para dos cosas distintas. Mayúsculas y minúsculas, números y otras grafías... pero seguimos sin hacer caso. Estas son dos listas distintas sobre las peores contraseñas mundiales que hemos puesto este año.

Publicidad

Según el administrador de contraseñas de seguridad NordPass, que analizó 500 millones de cuentas, “12345” sigue siendo con diferencia la número 1 de las contraseñas inútiles de 2019, puesto en el ranking que repite año tras año y que coincide incluso con la lista establecida por SplashData. Esta clave la utilizan la friolera de 2.812.220 personas. No contentos con eso hemos conseguido entre todos subir al puesto número 2 a “123456789” (1.052.268 personas). Sí que hemos sido innovadores y entra en la lista “7777777” (siete sietes). Y sigue inamovible “password” (contraseña) que aunque ha bajado dos puestos sigue imparable con 830846 usuarios que la usan.

Entre los clásicos de la lista siguen “asdf” y “QWERTY”, con “te quiero” dos puestos más abajo, seguido de “princesa” y “prueba”. Los ceros dominan la mitad de la tabla acompañados de “fútbol”, “mono”, “Charlie” y “familia”. A partir del número 50 aparecen los primeros nombres de mujer como “Nicole”, “Jessica” o “Hannah”. "Hola ocupa un indigno puesto 53 junto a “tigre” y “superhombre” (59). También forman parte de las favoritas “Fuckyou”, “galleta”, “pimienta”, “lo que sea” y “déjame entrar”.

Según SplashData, que analizó 5 millones de contraseñas, algunos intentan engañar a los posibles hackers utilizando cosas como los números del 1 al 9 en sentido descendente, o líneas enteras del teclado"zxcvbnm", lo que ni mucho menos engaña a los piratas, incluso puede que se echen unas risas a su costa.

Según la propia NordPass en esto de las contraseñas no tenemos remedio. Seguimos utilizando las mismas porque “son más fáciles de recordar. Tan simple como eso". Y advierten que al final pasa lo peor “si una de ellas termina en una violación, todas las demás cuentas también se ven comprometidas automáticamente”. También hacen hincapié en una idea muy extendida: La genpe piensa que “piensan que no tienen nada que ocultar. Sin embargo, cierra la puerta cuando sale de la casa. Incluso si no hay nada valioso en su interior, no le gustaría que extraños revisen sus pertenencias personales. Entonces, ¿por qué no aplicar la misma lógica a tu vida en línea?”. Pero sin embargo la pérdida sería valiosa: cuentas de correo, almacenamiento de fotos personales... o incluso tener que pagar miles de euros para recuperar todos los datos fruto de una extorsión.

Publicidad

Recomendaciones

Las empresas de seguridad lanzan entonces una batería de soluciones para que no nos veamos obligados a lamentarnos.

Publicidad

Revise todas las cuentas que tiene y elimine las que ya no usa. Si un sitio web pequeño y oscuro termina violado, es posible que nunca se entere. Puede usar haveibeenpawned.com para verificar si su correo electrónico ha tenido alguna infracción.

Actualice todas sus contraseñas y use las únicas y complicadas para proteger sus cuentas. Emplee un generador de contraseñas para asegurarse de que sean imposibles de adivinar. Para ver si alguna de sus contraseñas actuales estuvo expuesta en línea, diríjase a nuestro comprobador de seguridad de contraseñas

Usa 2FA si puedes . Ya sea una aplicación, datos biométricos o clave de seguridad de hardware, sus cuentas estarán mucho más seguras cuando agregue esa capa adicional de protección.

Asegúrese de revisar regularmente todas sus cuentas para detectar actividades sospechosas. Si nota algo inusual, cambie su contraseña de inmediato. Vía NordPass

Si quiere consultar las 200 contraseñas más usadas por si coincide con alguna de las suyas siga este enlace