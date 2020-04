Los mejores juguetes tecnológicos para que tu perro y tu gato no se aburran durante la cuarentena

Es cierto. Pasas demasiado tiempo en casa y la cuarentena se está haciendo ya un pelín cuesta arriba. Pero no eres el único. Tu mascota también está pasando por el mismo proceso y, aunque no lo parezca, también le afecta el confinamiento. Por eso, al igual que tú tiras de Netflix o Twitter para matar el tiempo, tu perro o tu gato también puede distraerse con gadgets que se han creado específicamente para ellos .

Al igual que tú tiras de Netflix o Spotify, tu perro o tu gato también puede distraerse con gadgets ideados paraa ellos

La mayoría de los dispositivos tecnológicos están enfocados a los perros al tratarse del compañero más habitual y con el que es más sencillo interactuar, pero también los puedes utilizar con gatos o con cualquier otro animal de compañía.

Playdate

Es la solución ideal para interactuar con el animal sin necesidad de estar todo el rato con él. Se trata de una pelota inteligente que se controla desde una aplicación Android/iOS que permite usar el móvil a modo de control remoto, de modo que se puede jugar con el animal desde la distancia (siempre que la casa tenga una red WiFi a la que conectar la pelota). El aparato incorpora una webcam que retransmite a tiempo real y un micrófono para hablar con tu mascota .

Ifetch

Para aquellos dueños que no son capaces de seguir el ritmo de su perro, este lanzador de pelotas automático es la solución. Este dispositivo se puede utilizar dentro de casa, con la ventaja de que el perro puede jugar con él sin la ayuda de nadie. El animal solo tiene que introducir la pelota dentro del agujero superior de la máquina y está la expulsará por alguna de sus salidas.

Pooch Selfie

¿No puedes parar de hacerle fotos a tu perro y no se está quieto? Pues gracias a este gadget podrá conseguirlo sin ningún problema. Se trata de un palo selfie con una pelota incorporada que hace que la atención del perro se mantenga en ella . La pelota se sitúa en la parte superior del teléfono, de tal manera que el perro no hace otra cosa que mirar a la cámara. Aunque tu sepas que le has hecho un triquiñuela, para los demás parecerá que tu perro posa para los fotos y es todo un modelo.

LavvieBot

Se trata de un producto diseñado para gatos, que consiste en un arenero que se limpia solo. El animal solo tiene que hacer sus necesidades y el dispositivo se encargará de barrerlos y enviarlos a un compartimiento donde se acumulan en una bolsa.

Frolicat Bolt Laser

A todos los gatos les encanta jugar con el puntero láser. Pero puede cansar esta apuntando con él todo el rato... por eso, lo mejor es delegar esa responsabilidad en un dispositivo tecnológico. FroliCat Bolt Laser es un juguete interactivo para gatos que dispara una luz láser con la que el felino puede jugar hasta cansarse . Una vez encendido, dura 15 minutos en funcionamiento, pero según termine el periodo de tiempo se puede poner de nuevo aunque no llega a ser del todo recomendable si el gato se frustra con facilidad. Se puede dejar en una superficie plana o tenerlo en la mano si se quiere participar en el juego. Funciona con pilas y hay varios modelos diferentes.

Wandant

Es un dispositivo que sirve para tener controlada la salud de la mascota. Se coloca en el collar y puede medir la temperatura corporal, los pasos que da, entre otros datos. Toda esta información queda registrada y a disposición del dueño en tu smartphone.

Jagger & Lewis