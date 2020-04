Just Cause 4 y Assassin’s Creed II se podrán descargar gratis para PC por tiempo limitado

Continúan las iniciativas de las desarrolladoras para ayudar a la comunidad a mantenerse entretenida con acciones que dan acceso a juegos de forma gratuita. En caso de no contar con ellos, tan solo necesitas crear una cuenta gratuita en Epic Games Store y otra en Uplay para descargar, por tiempo limitado y sin soltar un euro, dos auténticos éxitos para PC: ‘Just Cause 4’ y ‘Assassin’s Creed II’. Reunimos la información y la ordenamos para que no pierdas la oportunidad de hacerte con estos juegazos sin que se resienta el bolsillo.

Para recibir una copia de ‘Just Cause 4’ visita Epic Games Store desde el jueves 16 de abril a las 17:00 horas hasta el 23 de abril. En las ofertas de la tienda encontrarás el juego de Square Enix y la novela gráfica ‘Wheels of Aurelia’ dispuestos para formar parte de tu biblioteca digital. Una vez canjeados serán tuyos en versión completa y sin limitaciones.

Just Cause 4 – Launch Trailer

Desde ahora hasta el 17 de abril es el tiempo que tienes para descargar gratis y quedarte para siempre con ‘Assassin’s Creed II’ en PC. La acción se engloba dentro de la iniciativa “Esta partida se gana en casa”, que cada semana libera un título de Ubisoft para ordenador dentro de su plataforma Uplay. Si no estás registrado, podrás crear una cuenta gratuita y, una vez identificado, tan sencillo como añadir el juego a tu biblioteca.

Assassin’s Creed 2 - Launch trailer