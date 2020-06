Los tres mejores (y extraños) accesorios Apple de la semana

Estas son las opciones más innovadoras, en diseño, prestaciones y materiales para iPad, iPhone y portátiles Mac.

Un cargador para dominarlos a todos

No es fácil cargar un reloj inteligente, unos cascos, teléfono y tablet… todo al mismo tiempo. Y menos aún hacerlo sin que los cables se conviertan en lianas de jungla. Scosche, una marca reconocida por sus innovadores diseños, ha lanzado el sistema de carga inalámbrica y modular. Exclusivo para productos Apple permite cargar iPhone, iPads, Apple watches, Airpods y hasta iPods de forma simultánea.

Dependiendo de cuántos dispositivos tengamos de la marca de la manzana, podemos comprar la cantidad necesaria de módulos y dejarlos cargando al apoyarlos en ellos . Así de sencillo. Al ser ligeros y modulares pueden llevarse a la oficina o de viaje y evitar problemas con cables y sistemas de enchufes internacionales.

Trabajar de forma eficiente

Este es el MINIX NEO Storage Pro, diseñado específicamente para los Apple MacBook Air y Pro. Su objetivo es sencillo: actúan como memoria externa y, al mismo tiempo, como centro alternativo de puertos USB. Incluye una memoria de 480 GB, puertos HDMI, Thunderbolt 3 y USB 3.0. Basta conectarlo al lateral del portátil para tener un socio indispensable. Admite hasta 400 MB/s de velocidad de lectura y escritura.

Darse los gustos y los lujos

Quien tenga un iMac lo sabe: conectar otros dispositivos, memorias externas, etc. puede ser un engorro. A eso hay que sumarle la necesidad de una buena base para sacar el mayor provecho a la calidad de definición. Satechi es una marca que hace años trabaja con diseños de Apple para dotarlos de un plus más que útil. Y en este caso han creado el soporte multifunción Satechi Type-C Aluminum iMac Monitor Stand Hub Type-C Aluminum Monitor Stand Hub for iMac | Stands & Mounts (el nombre habría que trabajarlo un poco, eso sí). El dispositivo no solo actúa como base o soporte para el iMac, también cuenta con puertos USB 3.0 integrados, un puerto de datos USB-C, ranuras para tarjetas SD y micro SD y conector de audio. Gracias a ello, todos los gadgets que queramos conectar están accesibles y solo los imprescindibles quedan en la parte trasera del monitor. El soporte esta hecho de aluminio y hay dos opciones de color: Plata y Gris.