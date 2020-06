Microsoft presenta los primeros juegos que contarán con Smart Delivery

Microsoft ha detallado los juegos que se aprovecharán del sistema Smart Delivery, una tecnología que garantizará que siempre juegues la mejor versión de los títulos que posees para las consolas de Microsoft, de generación en generación. Esta tecnología está disponible para todos los desarrolladores y títulos de Xbox Game Studios que están optimizados para Xbox Series X, incluido ‘Halo Infinite’.

Pero, ¿qué significa? En resumidas cuentas, que, si compras la versión de Xbox One de un título compatible y decides pasar a la próxima generación con Xbox Series X, automáticamente recibirás la versión Xbox Series X del juego sin costo adicional cuando esté disponible. No necesitarás hacer nada en términos de elegir una versión para descargar. Y no se limita solo a los juegos digitales, los discos físicos de los juegos de Xbox también admitirán Smart Delivery si el desarrollador o editor decide implementarlo.

A continuación puedes consultar la lista inicial de títulos nuevos y existentes que se optimizarán para Xbox Series X y confirman Smart Delivery: ‘Halo Infinite’; ‘Assassin’s Creed Valhalla’; ‘Destiny 2’; ‘DiRT 5’; ‘Scarlet Nexus’; ‘Chorus’; ‘Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2’; ‘Yakuza: Like a Dragon’; ‘The Ascent’; ‘Call of the Sea’; ‘Gears 5’; ‘Second Extinction’ y ‘Metal: Hellslinger’.

El propietario de Windows también ha confirmado que en los juegos que se integre esta iniciativa no se perderán los avances con el cambio de generación: “Tampoco tendrás que preocuparte por perder ningún progreso. Gracias a nuestro compromiso de compatibilidad entre generaciones, puedes estar seguro de que cuando compras un juego en Xbox One, su biblioteca, progresión y todo el contenido asociado avanzará si saltas a la próxima generación con Xbox Series X.” El nuevo sistema de Microsoft llegará a finales de 2020, en una fecha aún por anunciar.