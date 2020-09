¿Cómo afrontar la vuelta al cole? Siete apps útiles para padres e hijos

La vuelta a las aulas se plantea con algunas incógnitas pero con la certeza de que padres y niños pasarán más tiempo en casa y de que la enseñanza online será un pilar fundamental. Por eso, Babbel, app de referencia para el aprendizaje de idiomas en línea, ha recopilado 7 aplicaciones que, seguro, serán muy útiles para llevar las tareas y exámenes al día este curso.

Todo el mundo sabe que la organización es parte del éxito, por eso esta herramienta puede llegar a ser muy útil. Funciona como agenda escolar, de manera que sirve para que alumnos (y padres) puedan ir incluyendo entregas de tareas y exámenes. Así, gracias a los recordatorios que se activan en uno o varios dispositivos, nada se quedará en el aire.

Hacer apuntes puede llegar a convertirse en un trabajo pesado para muchos estudiantes. Por eso, GoConqr supone una auténtica revolución: esta app permite a sus usuarios elaborar fichas, test, apuntes o presentaciones de manera fácil. Así, todo el mundo puede tener acceso a recursos de calidad con los que preparar las lecciones, además de poner a prueba lo que se sabe y compartir o intercambiar lo que se ha ido elaborando.

Esta es otra aplicación para los más despistados. Se encarga de hacer una cuenta atrás hasta el día de cada examen. Pero la función informativa no es la más importante, ya que motiva al alumno a hacer ese esfuerzo final antes de la prueba con sus alertas y recordatorios personalizados.

Para todos aquellos que quieran iniciarse o reforzar los idiomas desde casa, Babbel pone a disposición de sus usuarios ejercicios prácticos y divertidos de 14 idiomas, diseñados por un equipo de más de 150 expertos en didáctica. Las lecciones son breves y pretenden involucrar al alumno en las conversaciones de la vida diaria. Así, la app permite aprender a presentarse, pedir en un bar, comprar en una tienda. Además, según una encuesta de Babbel(*), la mayoría de los padres señalan que se sienten más seguros al ayudar a sus hijos con el inglés gracias a su práctica con Babbel. Ahora, la aplicación está ampliando los límites del aprendizaje al integrar también podcasts.

El descanso es crucial para afrontar el día con energía y poder lograr un rendimiento adecuado. Por eso, una app como esta, que regula la calidad del sueño para notificar la hora óptima para irse a la cama y levantarse al día siguiente, puede convertirse en el mejor aliado este curso. Además, funciona como despertador con las melodías más agradables.

Esta herramienta pone en marcha la denominada técnica Pomodoro, que favorece la concentración y la productividad de los estudiantes. Consiste en la división del tiempo de estudio en intervalos de 25 minutos con pausas de 5. La aplicación funciona como reloj y temporizador, y también como historial en el que se van viendo los avances.

CamScanner no está diseñada para estudiantes pero, lo cierto, es que se puede convertir en una de sus imprescindibles. La enseñanza desde casa pone de manifiesto ciertas necesidades básicas como es el escaner de documentos o la conversión a otros formatos. Para quien no disponga de las herramientas necesarias y no pueda asistir al centro educativo, basta con descargar esta aplicación en el móvil.