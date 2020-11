Rainbow Six Siege se prepara para la nueva generación de consolas con cantidad de novedades

Ubisoft ha anunciado que las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X|S de ‘Rainbow Six Siege’ llegarán el 1 de diciembre. Desde la fecha señalada, se podrá disfrutar del título con una resolución 4K o una velocidad de hasta 120 FPS, dependiendo del modo que elijan (resolución o rendimiento), entre otras mejoras. Los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One podrán mantener su progreso y actualizar el juego sin coste adicional en la misma familia de sistemas. También estará disponible el juego cruzado entre generaciones dentro de la misma familia, con lo que los jugadores de PlayStation 5 podrán enfrentarse a los de PlayStation 4, y los de Xbox One a los de Xbox Series. Por el momento no es posible el juego cruzado entre distintas familias de consolas o entre usuarios de PC y consolas.

En plataformas de nueva generación se podrá disfrutar de ‘Rainbow Six Siege’ con las mayores mejoras gráficas que el juego haya ofrecido nunca. Gracias a ellas hay múltiples opciones que permitirán dar prioridad al rendimiento o a la resolución, siempre que los jugadores dispongan de un sistema compatible: Resolución 4K (PlayStation 5, Xbox Series X) /1080p (Xbox Series S). Velocidad de 120 FPS (PlayStation 5, Xbox Series X). Funciones del mando inalámbrico DualSense (PlayStation 5). Acceso inmediato a los modos de juego más populares directamente desde el menú de inicio, a través de la función Actividades (PlayStation 5).

También se van a implementar las características para mejorar la experiencia de nueva generación en todas las plataformas, como, por ejemplo, mejoras en la accesibilidad, (con opciones para facilitar la lectura, y para pasar de texto a voz y de voz a texto) e Inicio rápido (inicio de sesión optimizado, y secuencia de introducción simplificada).