Cuidado con el reconocimiento facial, podría meterte en la cárcel aunque seas inocente

No hay duda de que el reconocimiento facial es una tecnología que puede traernos muchas facilidades a nuestra vida. Desde no tener que llevar llaves encima a activar dispositivos tan sólo con la cara. También puede ser tolerable en espacios de seguridad (como aeropuertos, estaciones de tren, estadios de fútbol...), siempre que se use de manera anónima y comparando las facciones pero sin asociarlas a un nombre. El problema surge cuando se utiliza en espacios públicos y sin conocimiento de aquellos a quienes fotografían. O incluso cuando se asocia a otros datos personales y se hace erróneamente.

Esto es lo que le ha pasado a Nijeer Parks, un ciudadano estadounidense que pasó varios días en prisión por culpa de esta tecnología. Todo ocurrió en 2019, cuando fue arrestado por robar dulces e intentar atropellar a un policía en la localidad de Woodbridge. En el momento de los hechos, no consiguieron detenerle, por lo que usaron el reconocimiento facial para dar con el sospechoso. ¿Qué ocurrió? Que el sistema falló y acusaron a Parks sin ninguna prueba.

Rápidamente, el joven fue arrestado pese a explicar dónde se encontraba en el momento del robo y asegurar en que ni había estado en dicho municipio ni sabía dónde estaba. Ademas, el estadounidense no contaba entonces con carnet de conducir. El resultado se tradujo en 10 días en la cárcel (de los cuales una semana fue en aislamiento) y en más de 5.000 dólares para su defensa. Sin embargo, de poco sirvió, pues finalmente su caso fue sobreseído en noviembre de ese mismo año por falta de pruebas.

Ahora, tal y como recoge The New York Times, el hombre ha denunciado a las autoridades de Woodbridge por haberlo arrestado sin pruebas suficientes y por haberse basado únicamente en el reconocimiento facial. En la denuncia también señala que se tomaron restos de ADN en el lugar del delito y que estos no coincidían

con los del detenido. Según este medio, Parks es la tercera persona conocida que ha sido arrestada debido a una coincidencia errónea de un sistema de reconocimiento facial.

En los tres supuestos, se dio la particularidad de que los acusados eran personas negras. Este dato hizo que se diese la voz de alarma, señalando que esta tecnología podría presentar fallos para identificar personas de otras razas. El uso de estos sistemas por la Policía es controvertido, no sólo por las cuestiones de privacidad, sino también por el sesgo racial que presentan. Empresas del sector tecnológico, como Microsoft, Amazon o IBM, se plantaron ante su uso por las fuerzas policiales sin una regulación.