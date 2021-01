Las claves de Golpe a Cayo Perico, el fenómeno que está arrasando en GTA Online

‘GTA V’, el incombustible título de Rockstar Games, ha vendido hasta la fecha más de 135 millones de unidades desde su lanzamiento en septiembre de 2013. La obra se estrenó para PlayStation 3 y Xbox 360 y un año más tarde daba el salto a PlayStation 4 y Xbox One, aportando mejores gráficos y novedades como la vista en primera persona. La edición para Windows veía la luz en abril de 2015 y finalmente se ha confirmado su lanzamiento en PlayStation 5, Xbox Series X/S para la segunda mitad de 2021, cubriendo, en base a esta cronología, nada menos que tres generaciones de sistemas de entretenimiento.

Cayo Perico: La perdición de El Rubio

Su versión multijugador, ‘GTA Online’, se ha mostrado infatigable en la aportación de novedades y eventos semana tras semana hasta alcanzar un número récord de jugadores siete años después de su lanzamiento. La vertiente online ha logrado ampliar, además, su base estable de usuarios con la mayor hazaña criminal hasta el momento: ‘Golpe a Cayo Perico’, una espectacular expansión que por primera vez se puede jugar completamente en solitario o con hasta tres jugadores de forma cooperativa.

En realidad, se trata del paquete de contenido nuevo más grande que ha visto el juego, una expansión que, por primera vez en la historia de la serie, integra una nueva extensión de mapa en la forma de la isla Cayo Perico, hogar de un narcotraficante llamado El Rubio, algo que los seguidores de la franquicia han venido demandando durante años. Entre sus terrenos, un famoso capo de la droga que organiza fiestas indescriptibles en la propia isla, hace del espacio el escenario ideal para convertir los campos de cultivo cercanos en un complejo hotelero de moda convertido en festival de música.

Nuestro personaje de GTA Online recibirá una buena oferta del hijo de Martín Madrazo, Miguel, que nos encargará robar documentos comprometedores del Rubio y reducir su inmensa fortuna, ya que supone una oportunidad única de poder “adquirir” bienes que se pueden revender a precios de escándalo.

Fiestas sin fin

Para comenzar con el golpe y las misiones preparatorias relacionadas, necesitarás comprar una nueva base: el Kosatka, un gigantesco submarino que nos sirve de apoyo para nuestras operaciones. Por la modesta suma de 2 millones, te llevarás a casa este inmenso y exclusivo vehículo marítimo conducido por Pavel, que a su vez cuenta con alojamientos personales para cambiarnos de ropa, comedor, una celda, torpedos y opciones para instalar un taller de armas y misiles guiados, así como una espectacular piscina central en la que podremos almacenar vehículos como el nuevo helicóptero Sparrow o el sumergible Kraken, entre otros.

Navegar por la costa del sur de San Andreas, también traerá jugosos beneficios que podremos aprovechar. Con la ingente cantidad de traficantes que mueven mercancía por vía marítima, siempre hay carga que se cae por la borda. Recuerda, el sónar opcional te ayudará a encontrar alijos ocultos en el fondo del mar para ganar más recompensas.

Una vez lista la base de operaciones nuestro alter ego se tendrá que infiltrar entre el personal que prepara las exclusivas fiestas para el Capo, (con cameo de Dr. DRE incluido) y recopilar información hasta alcanzar un nivel completo de planificación que nos llevará a descubrir algunos lugares de interés: puntos de acceso y huida, herramientas, etc. Todos estos elementos permiten una gran jugabilidad debido a las múltiples formas de completar el asalto.

Alijos ocultos de dinero

También hay una extensa lista de oportunidades adicionales que podremos aprovechar, como forzar depósitos de almacenamiento para acceder a alijos ocultos de dinero y contrabando que aumentarán nuestro botín. Normalmente, estos objetivos y las herramientas necesarias para acceder a ellos no estarán dos veces en el mismo sitio, y algunos solo serán accesibles si nos acompañan más jugadores, de modo que no olvides llamar a ese grupito de amigos delincuentes para que te echen una mano.

Pero como no todo es trabajo y planificación del golpe más grande de nuestra carrera, GTA Online también estrena The Music Locker: un social club nocturno completamente nuevo accesible a través del Diamond Casino & Resort en el que podremos hacer nuevos contactos y, además, cuenta con mezclas de Moodymann, Palms Trax y Keinemusik. También se agregan nuevas emisoras de radio como Still Slipping Los Santos, presentado por Joy Orbison; Kult FM 99.1 presentado por Julian Casablancas, además de 250 pistas nuevas a la amplia colección de canciones disponibles en el juego.

Triunfes o no con los bolsillos a rebosar de narco dólares en Cayo Perico, lo que queda claro es que podremos disfrutar del mayor y más elaborado paquete de contenido gratuito puesto a disposición de la vertiente multijugador con un nuevo golpe que tardaremos tiempo en olvidar.