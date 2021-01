La Temporada 8 de Apex Legends desvela nuevas mecánicas de juego y cambios en el mapa

El Campeón de Salvo confirma lanzamiento el próximo 2 de febrero en ‘Apex Legends’ para pelear con los luchadores más grandes de cada rincón de las Tierras Salvajes. Respawn salta por los aires en la Temporada 8 - Estragos con un nuevo personaje, Fuse. En esta temporada, el Cañón de los Reyes recibe importantes cambios y una expansión con una adición completamente nueva derivada de los estragos que produce Fuse, ya que la enorme nave de combate ha arrasado zonas por completo ampliando el campo de juego. Las tiendas de campañas y las torres de observación de ECHO también aportan un nivel de verticalidad al área de combate.

Hay cuatro torres que se pueden encontrar en Echo Camps. Las torres de observación se pueden elevar para obtener una visión general del área circundante. Solo se pueden levantar al interactuar con su panel, pero existe el riesgo de revelar nuestra posición. El sonido de las torres que se elevan se puede escuchar a una distancia considerable, pero proporciona a un francotirador una posición envidiable.

También podrás apreciar que todos los búnkers de la temporada 5 se han derrumbado, pero no te preocupes, las nuevas bodegas explosivas tienen armas, munición y accesorios de alto nivel más que suficientes para saquear. Si bien es posible que ya no te embosquen desde arriba, aún deberías cuidarte las espaldas mientras abres las puertas del Fuerte para conseguir el botín. La Temporada 8 también incluye un nuevo Pase de Batalla, el debut del rifle de repetición 30-30 de palanca, cargadores de oro y la historia en expansión. Ahora, no olvides echar un vistazo al tráiler de mecánicas para hacerte una idea de las novedades que se incorporan en la nueva temporada.