La Razón Hardgaming - Nintendo Switch 2 - El análisis definitivo

Hace unas semanas que Switch 2 llegó a los comercios. Como Nintendo ha tenido la gentileza de proporcionarnos una unidad desde el día de su lanzamiento, durante este tiempo nos hemos dedicado a probar la consola y sus accesorios a fondo, con la intención ofreceros una relación detallada de sus características y una valoración sobre la posibilidad de comprarla en periodo de lanzamiento.

Muchos cambios en poco espacio

Con Switch 2 en la mano, lo primero que llama la atención es, obviamente, su diseño, claramente mejorado respecto al primer modelo. Además de ser más grande que la original, la nueva híbrida es robusta en su construcción y materiales, logrando que su hermana pequeña parezca un juguete de plástico en comparación.

La sucesora incorpora un procesador Custom NVIDIA Tegra de nueva generación, diseñado con una arquitectura actualizada que mejora notablemente el rendimiento gráfico y la eficiencia energética respecto al modelo anterior. En el apartado de memoria, la consola ofrece 12 GB de RAM LPDDR5, el doble que la original, lo que se traduce en tiempos de carga más rápidos y una multitarea mucho más eficiente.

Nintendo Switch 2 Elsotanoperdido

Para el almacenamiento, se ha dado un salto con 256 GB de memoria interna, ampliables mediante tarjetas microSD. Esto permite descargar y almacenar una mayor cantidad de juegos y contenidos adicionales sin depender exclusivamente del espacio interno. Otra característica interesante, aunque parezca pequeña a simple vista, es que cuenta con dos puertos USB-C y esto se traduce en que puedes cargarla cuando la tengas sobre una mesa en modo portátil o conectar accesorios mientras se carga, como una cámara para GameChat, por ejemplo.

Cambios en los controladores Joy-Cons

Como imaginabas, los cambios aplicados a los Joy-Cons tienen bastante relevancia en el nuevo modelo. También son más grandes, y sus botones y joysticks analógicos son más receptivos en general. Sin dejar el tema de los controladores, estos ahora tienen una pequeña protección alrededor de su base, probablemente para hacerlos más resistentes al problema de drifting, tan común en la original. Al separarlos de la consola, presentan aún más diferencias. Ahora están fijados al panel LCD mediante imanes muy potentes y se requiere cierta fuerza para presionar el botón y retirarlos, garantizando que no se desacoplen accidentalmente.

Nintendo Switch 2 Elsotanoperdido

Por suerte, los botones SL y SR del interior de los Joy-Con también son más grandes y fáciles de usar. Este era uno de los principales problemas del diseño original cuando se necesitaba usarlos de modo individual. La función del ratón también es sorprendentemente buena y funciona muy bien en shooters u otros títulos que requieran controles más precisos.

Gran pantalla

La pantalla de Switch 2, como puedes imaginar, es uno de sus aspectos más interesantes. Al fin y al cabo, es mucho más grande, pero es LCD en lugar de OLED. Por suerte, esta tecnología de pantallas ha evolucionado mucho desde el lanzamiento de la primera Switch, y al compararla con su sucesora, la nueva consola avanza ostensiblemente en lo que ofrece su panel. La resolución también ha mejorado notablemente, ya que todos los modelos de la primera Switch tienen pantallas de 720p, mientras que Switch 2 soporta una Full HD compatible con HDR y velocidades de fotogramas de hasta 120 fps. En cuanto a dimensiones, con la comparación es suficiente, ya que la original tiene 6,2 pulgadas, Switch OLED tiene una de 7 pulgadas y Switch 2, una superficie de 7,9 pulgadas.

Nintendo Switch 2 Elsotanoperdido

En este sentido, al igual que sucedió con el modelo original, es bastante razonable pensar que Nintendo terminará por fabricar una versión OLED de Switch 2, que incluso debería asumir ligeros cambios del diseño general. Pero sin noticias al respecto, no parece muy recomendable esperar para hacerte con ella, ya que aún podría tardar mucho.

Batería

Otro aspecto que debe generar dudas es la batería de Switch 2. Con una pantalla más grande, un hardware más potente y juegos más exigentes, es de esperar que su duración tanto en modo portátil o, al menos, desenchufada sea algo inferior.

Como puedes imaginar la extensión de la carga varía mucho según el brillo y el juego. Con el brillo al 50 %, ‘Mario Kart World’ y ‘Hitman: World of Assassination’ consumieron entre un 20% y un 28% de batería por hora. ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, con su actualización instalada, consume alrededor del 36% de batería cada hora. Con el brillo al 100%, la diferencia se incrementa entre un 2% y un 3% en cada juego que probamos como referencia.

Nintendo Switch 2 Elsotanoperdido

Todo esto quiere decir, que en general, las estimaciones de Nintendo parecen coincidir con la realidad, con una duración de batería de entre 2 y 6 horas, dependiendo del título. Cabe mencionar que hubo pocos momentos en los que notamos que la consola se sobrecalentó.

Catálogo de lanzamiento

En cuanto a los juegos, todavía no hay mucho que decir. El gran protagonista es ‘Mario Kart World’, mientras que el resto del catálogo de Switch 2 incluye juegos que ya estaban disponibles en la primera o en otras plataformas, como ‘Street Fighter 6’, ‘Hogwarts Legacy’ o ‘Cyberpunk 2077’, por ejemplo. Por supuesto, pronto veremos exclusivas y nuevos juegos, pero de momento realmente no hay mucho que ofrecer para aquellos que ya tenían la consola anterior u otra plataforma como PC, Xbox o PlayStation.

Se lleva bien con los accesorios

Los propietarios de una Switch original se sentirán más que aliviados al saber que ya no tendrán que lidiar con ese frágil soporte al colocar la consola sobre una superficie. Siguiendo el diseño del modelo OLED de la generación anterior, Switch 2 cuenta con un soporte mucho más firme que se extiende por toda la parte inferior trasera.

Nintendo Switch 2 Nintendo

Dejando de lado la consola, también tenemos que detenernos un momento en sus accesorios. De entrada, hay que recalcar que el nuevo Pro Controller es realmente increíble y supone una mejora en todos los aspectos respecto al original. Más ergonómico y cómodo, sus botones ahora son mucho más sensibles, fáciles de pulsar, y sus joysticks analógicos son más suaves.

Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de la cámara oficial de Nintendo. No es precisamente de muy buena calidad en contraparte con su precio actual. Lo importante aquí es que, si de verdad quieres usar la función GameChat, puedes usar cualquier cámara que se conecte por USB-C a Switch 2, ya que las reconoce sin problema.

En resumen

Con todo esto en mente, ¿merece la pena comprar una Switch 2? En nuestra opinión, si eres seguidor de Nintendo y te gusta el carácter híbrido de la consola, sin duda le sacarás mucho partido. El único matiz sería la recomendación de esperar un poco a que se lancen más juegos, ya que su catálogo actual no ofrece mucha variedad, descontado, claro, los títulos retrocompatibles.

A grandes rasgos, es innegable que Nintendo ha realizado un estupendo trabajo manteniendo el legado de la original, especialmente al incorporar tantas mejoras. No cabe duda de que será un gran éxito y que seguiremos viendo muchas genialidades en esta portentosa pequeña. Así que, cuando tengas la oportunidad, no dudes: siempre vale la pena tenerla a mano.