La peligrosa máquina que va a decidir tu despido fulminante

En un futuro no muy lejano, si realizas mal tu trabajo, si no cumples con los objetivos, si te saltas el horario de forma reiterada o si cometes imprudencias, la Inteligencia Artificial te despedirá. Sí, así de rápido y de sencillo. No mediará ninguna una figura humana para determinar si tu aportación a un puesto resulta adecuada o no. Esto que suena a ciencia ficción, ya está pasando y el problema es que, por ahora, no presenta ningún tipo de control legal.

Así lo recoge el último informe de la Federación sindical británica, que alerta sobre la expansión de este tipo de tácticas

Así lo recoge el último informe de la Federación sindical británica, que alerta sobre la expansión de este tipo de tácticas. Desde la irrupción del teletrabajo por culpa del COVID-19, bastantes compañías han depositado su confianza en la tecnología para valorar el papel de sus empleados. Y, aunque esto puede resultar ventajoso desde el punto de vista empresarial, la realidad es que no lo es desde el más personal. De esta forma, el citado estudio apuesta por la supervisión humana tanto en la creación de estas herramientas como en la revisión de sus decisiones. Es decir, que si mañana la lA determina tu despido de manera fulminante, tendría que haber una persona detrás encargada de estudiar la situación en concreto.

Algo parecido ocurrió en 2018, cuando Ibrahim Diallo fue cesado automáticamente por una máquina. Tal y como él relató en su página web, aunque nadie quería prescindir de sus servicios, ninguna persona hizo nada por ponerle fin. De esta forma, tras esperar un tiempo, tomó la decisión de marcharse a otra compañía.

En esa misma situación, recoge Novaceno, se encuentran numerosos trabajadores de Amazon. Según varios documentos filtrados en 2019, el gigante tecnológico habría implementado sistemas de inteligencia artificial para optimizar sus almacenes y despedir a sus empleados. Un dato aterrador que hace pensar los tintes oscuros que está adoptando la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Pero no es la única multinacional que lo habría hecho: Uber y Ola también habrían usado un algoritmo para conseguir el mismo efecto.

¿Por qué se dan estas situaciones? Principalmente porque, aunque el algoritmo sea imparcial, es discriminatorio por diversos motivos: desde el aprendizaje hasta el color de la piel. De hecho, no hay que olvidar casos tan rocambolescos como el de personas que acaban en la cárcel o que son rechazas de un proceso de selección por equivocaciones de estos programas.