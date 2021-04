NEO: The World Ends with You anuncia planes de lanzamiento en PS4 y Switch

Square Enix ha publicado la fecha de lanzamiento de su próximo juego, ‘NEO: The World Ends with You’, que será lanzado el 27 de julio de 2021 para PlayStation 4 y Nintendo Switch, aunque también se ha confirmado que habrá una versión para PC disponible en Epic Games Store este verano. Además, se ha presentado el elenco que dará voz a los personajes en la versión en inglés y publicado un nuevo tráiler que nos muestra, entre otras cosas, el nuevo plantel de personajes, el sistema de equipo y los combates de superestilizados de la esperada continuación del RPG ‘The World Ends with You’.

La secuela está protagonizada por Rindo, que debe explorar el corazón de Tokio para desentrañar los secretos del siniestro Juego de los Segadores, una batalla a vida o muerte por la supervivencia en la que se ha visto obligado a participar. Para llevarlo a cabo, la producción nos brinda una recreación moderna del barrio de Shibuya con un estilo único inspirado en los cómics.

Con todos estos elementos se podrá explorar y disfrutar la cultura de esta frenética ciudad, derrotar a monstruos con ayuda de aliados en combate y completar misiones con el objetivo de cambiar el destino que les han impuesto. Todo esto lo puedes encontrar resumido en el tráiler, que también muestra pinceladas de la moderna dirección visual, los entornos en 3D y los combates del juego, además de la pegadiza banda sonora que enfatiza su estilo artístico.