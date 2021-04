Estas son las razones para usar Petal Search

Internet se ha convertido en nuestro segundo hogar, digital y virtual, pero hogar sin duda. Allí nos comunicamos, hacemos compras, buscamos información, pagamos impuestos, aprendemos y viajamos. Y hasta ahora la mayor parte de los usuarios lo hacían a través de Google, un motor de búsqueda que ocupaba gran parte de la red gracias a su ecosistema... O eso creíamos. La realidad es que apenas rastrea un 4% del contenido de la red de acuerdo con JJ Rosen, director de Atiba, consultora tecnológica internacional. Google es la punta del iceberg, lo que apenas vemos. Sí, existe Bing, el buscador de Microsoft creado en 2009 y que actualmente cuenta con unos 200 millones de usuarios, pero no es competencia para Google. Ese era el panorama hasta hace poco menos de un año, ya que entonces Huawei cogió el testigo. En apenas unos meses desarrolló su propio buscador, Petal Search, y ya tiene cerca de 570 millones de usuarios. Casi el triple que Bing, solo que con diez años menos.

Petal Search surgió como una alternativa para descargarse aplicaciones propias de Google afectadas por la prohibición del gobierno estadounidense. La decisión afectó a Huawei pero también ha influido en la economía de Google: la firma de investigación Nomura Instinet, una consultora tecnológica, estima que los ingresos de Google caerán unos 400 millones de euros al no permitir que Huawei utilice Android.

Y no solo en la parte económica. Huawei ha creado todo un ecosistema a partir de Petal Search con la intención de proveer de contenido a sus millones de clientes, explorar el otro 96% de internet que Google no abarca y, finalmente, dar una alternativa a quienes busquen utilizando otras herramientas. Con esto en mente la empresa comenzó a desarrollar sus propias aplicaciones. Obviamente, cuenta con la mayoría de las funciones útiles que debería tener un motor de búsqueda (noticias, vídeos, viajes, hoteles, imágenes, preguntas y respuestas, música, compra, mapas, etc.), pero a todo esto hay que sumarle que el gigante tecnológico chino también planea introducir varias aplicaciones bajo el ecosistema «Petal», incluidas herramientas para traducción (como las que ya tienen sus teléfonos inteligentes y que funcionan aún en modo off-line), búsqueda en vivo, teclado y más.

Ofrecer resultados locales

¿Qué hace diferente a Petal Search al compararlo con Google o Bing? Una de las características más notorias es su juventud. Pero se trata de una juventud con experiencia. Huawei no comenzó a trabajar en esta idea hace un año, ya llevaba al menos un lustro con ella. Su experiencia en sistemas operativos, software para dispositivos y su gestación desde cero forman una combinación muy interesante. En pocas palabras, carece de una «burocracia tecnológica» que obliga a desentrañar una madeja de programación para realizar los cambios que buscan los usuarios. Un ejemplo de ello son que los resultados de las búsquedas (a menudo diferentes a los de Google o Bing, ya que utiliza otros algoritmos) se presentan con una etiqueta o una imagen, en lugar de solo texto. Clave para una generación visual.

Otro detalle relevante es el trabajo con los socios locales. Huawei, al igual que otros motores de búsqueda, depende de socios para proporcionar resultados agregados a su contenido. Estos incluyen «feeds» directos para resultados de compras o flujos de datos en tiempo real, como asientos de vuelo e información de precios. Tener socios regionales es clave para proporcionar listados de empresas locales. Y en España en particular y en Europa en general son cada vez más los socios de Huawei que se suman a Petal Search, lo que contribuye a crear un contenido diferenciado y local. De hecho, Huawei ya está utilizando su propio motor e indexación para ofrecer resultados propios de España, por lo que la compañía tiene la capacidad ser un verdadero rival de Google o Bing, al menos, en dispositivos móviles.

Otra ventaja es que, a través de los servicios globales móviles de Huawei (HMS) y de Aspiegel (la proveedora de estos servicios en Europa), el gigante chino logra unir dispositivo, sistema operativo y ecosistema en un todo en uno muy completo pero compatible con otros dispositivos y sistemas, algo imposible con Apple. Y si bien es obvio que Google ocupa una enorme cuota de mercado en buscadores, en lo que respecta a calidad de dispositivos y cantidad de usuarios de smartphones propios, Huawei multiplica por más de 20 sus cifras. Petal Search, por ejemplo, ya cuenta con algunos puntos de entrada al software de Android EMUI de Huawei, lo que significa que no hay que usar la aplicación o el widget de la barra de búsqueda: todo el ecosistema está integrado y funciona como un reloj porque pueden acondicionar libremente los parámetros para que así sea. Un ejemplo de esta simbiosis es el uso de la cámara en las búsquedas. Reconocida como una de las mejores, si no la mejor del mercado, las cámaras de los Mate y la serie P (desarrolladas en conjunto con Leica) permiten combinar inteligencia artificial y calidad de imagen para dar resultados de búsquedas y así saber dónde comprar el objeto que vemos con la cámara sin necesidad de abrir ninguna aplicación: cámara, resultados y comprar. A esto hay que sumarle una función muy útil llamada Quick Apps, que permite utilizar aplicaciones sin tener que instalarlas. Algo muy útil cuando, por ejemplo, estamos de viaje y queremos usar mapas locales pero no tenemos tanta memoria. Petal Search, por último, cumple con todas las normativas de protección de datos de Europa (la más estricta del planeta) y sus servidores se encuentran en la UE. ¿Por qué usar Petal Search? Porque es una alternativa que quiere darle vuelta al iceberg.