No es una de las acciones más habituales, pero dejarse la linterna del móvil encendida durante toda la noches puede resultar peligroso. No siempre, es verdad. Pero, a veces, la excepción puede convertirse en la regla general si no le prestamos la debida atención. Así lo puso de manifiesto un usuario en el conocido foro Reddit: él se quedó dormido con esta aplicación encendida y, al despertarse, las consecuencias fueron más dolorosas que la pérdida evidente de batería.

Lo demostró en 2017 con una fotografía en la que puede verse el edredón de su cama quemado y roto por las llamas. ¿El causante? Su iPhone 6s. La imagen, por aquel entonces, generó un gran impacto entre los usuarios y planteó demasiado interrogantes sobre la seguridad de estos aparatos. Sin embargo, la compañía de la manzana cuestionó la veracidad de la fotografía y dudó que dichos destrozos los hubiese provocado uno de sus teléfonos. Nozzarman91 aseguró que sí.

Jamás te duermas con la linterna del móvil encendida

Por lo tanto, la gran pregunta es si una situación es posible hoy en día. Para responderla, no hay que perder de vista que la luz LED que emiten estos dispositivos no se calienta demasiado aún cuando permanezca encendida durante horas. Esto quiere decir, en dicho incendio, debieron concurrir otros factores que volvieron al terminal más vulnerable.

Cuando se difundió la imagen, el foro se llenó de comentarios en los que se mencionaba un dato clave: los móviles actuales cuentan con un dispositivo de seguridad que, en caso de sobrecalentamiento del mismo, lo apagará automáticamente. De hecho, el mencionado usuario no aportó ninguna instantánea del aparato dañado, lo que hizo dudar de su veracidad.