Cada vez que descargas una aplicación en tu móvil, no te sale gratis. Es cierto que no estás entregando un dinero a cambio de usarla, pero sí estás cediendo una enorme cantidad de datos que sirve, de por sí, como contraprestación. Así es cómo han venido funcionado las grandes compañías tecnológicas hasta ahora: WhatsApp, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram... Sin embargo, estas dos últimas parecen haber cambiado un poco su estrategia.

¿Qué les interesa de nosotros? Principalmente, saber cómo usamos las aplicaciones y dónde las abrimos

¿Qué les interesa de nosotros? Principalmente, saber cómo usamos las aplicaciones y dónde las abrimos. Pero ahora quieren algo más: que paguemos por usarlas en el siguiente caso. La semana pasada, Apple realizó una serie de cambios con la llegada de iOS 14.5, entre los que se encontraba el uso de una nueva política de privacidad. Según ésta, a partir de ahora, las apps tiene la obligaciones de informar a sus usuarios de usará sus datos con fines comerciales. Aquí el problema.

Si no quieres pagar Instagram o Facebook, no toques este botón de tu móvil

Facebook e Instagram utilizan nuestros datos para proporcionarnos publicidad personalizada. De tal modo que, si no aceptamos dichas condiciones, no podrán hacerlo y, por lo tanto, dejarán de ingresar dinero por dicha publicidad. Por ello no quieren que desactivemos el rastreo de nuestros movimientos.

De tal modo que, si todos lo hacemos, la medida que han adoptado desde Menlo Park es cobrar por el uso de la red social. Así lo recoge el pequeño anuncio que avisa a los usuarios cuando hablan de dejar estos servicios “libres de cargos”.