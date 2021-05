Estos móviles no podrán usar WhatsApp a partir del 15 de mayo

El día que WhatsApp anunció que cambiaría su política de privacidad, se armó un conflicto (digital) sin precedentes. De hecho, tal fue la repercusión que causó, que la compañía se vio obligada a retrasar la entrada en vigor de sus nuevas medida hasta el próximo 15 de mayo. A partir de entonces, quien no las acepte, no podrá seguir usando la aplicación.

Para ello, ha empezado a enviar una serie de notificaciones en las que recoge del contenido de las mismas y en las que alerta de tal límite de tiempo. Estos mensajes aparecen nada más abrir WhatsApp tanto en terminales Android como en dispositivos iOS .

¿Qué ocurrirá si, finalmente, decides no aceptarlas? En ese caso, la app quedará en suspenso y el usuario no podrá ni enviar ni recibir mensajes, aunque podrá seguir recibiendo notificaciones de mensajes y llamadas. En estos casos, la cuenta no se eliminará de inmediato, por lo que éste contará con un periodo de tiempo suficiente para descargar toda la información que ido almacenando en ella.

¿Durante cuánto tiempo estará disponible esta opción? No lo han especificado. Su intención es eliminar estos perfiles en el futuro. Hay que tener en cuenta que estas condiciones aún no tendrán efecto en España, pero aún así deberán aceptar igualmente para continuar usando la aplicación de igual forma que siempre.

Si es así, ¿cuál es el objetivo, entonces, de dicha actualización? Principalmente, potenciar la comunicación directa entre empresas y usuarios dentro de la misma aplicación. Esto permitirá, entre otras cosas, determinar si quieres o no compartir tu número de teléfono con ellos.