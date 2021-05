Final Fantasy XIV: Endwalker revela nuevos detalles y anuncia planes de lanzamiento

Nuevo oficio de segador, variante masculina de la raza viera, nuevo centro de datos en Oceanía y más detalles junto con un tráiler cinemático. Esto es lo más importante que se ha desvelado durante el evento Final Fantasy XIV Digital Fan Festival 2021, centrado en ‘Endwalker’, la cuarta expansión del MMO Online, que se publicará el 23 de noviembre de 2021. El productor y director Naoki Yoshida ha confirmado la fecha de lanzamiento durante el discurso inaugural, junto con información sobre el contenido que incluirá la expansión.

Tampoco podía faltar un tráiler cinemático, que incluye un tema musical nuevo compuesto por Masayoshi Soken y cantado por Sam Carter, de la banda Architects. Si nos detenemos en los detalles de lo que está por llegar, el segundo oficio que se introducirá en ‘Endwalker’ es el de “segador”, un atacante a corta distancia armado con una guadaña que puede invocar avatares mientras lucha cuerpo a cuerpo. En este sentido, los viera se añadirán como nueva raza jugable para complementar a la variante femenina ya presente en el título.

Además del segador, una nueva raza jugable: viera (variante masculina) y la ciudad Old Sharlayan, también se amplían las zonas de exploración con dos extensas áreas para viajar: Labryrinthos y Mare Lamentorum; tribus para descubrir (loporrits); nuevas amenazas (las hermanas Magus); una serie de incursiones de alianza (Myths of the Realm); y un nuevo centro de datos. En la misma línea, durante el evento también se reveló la nueva zona Thavnair, la nueva ciudad Radz-at-Han y Dungeon Crawl.

No está de más recordar que actualmente hay una prueba expandida del juego disponible con todo el contenido de ‘A Realm Reborn’ y de la expansión ‘Heavensward’ (las actualizaciones del parche 3.56), así como una nueva raza jugable (Au Ra) y tres oficios jugables adicionales (caballero oscuro, astrólogo y maquinista). La prueba gratuita permite jugar cientos de horas de historia, lo que sería equivalente a dos títulos completos de ‘Final Fantasy’, sin limitación en el tiempo de juego.