Las mejores rebajas de smartphones en el Amazon Prime Day: iPhone, Pixel, Galaxy y más

El Amazon Prime Day ha arrancado este martes 8 de julio y se prolongará durante 4 jornadas, hasta el viernes 11. Para muchos consumidores es el momento ideal para comprar un nuevo smartphone ahorrándose algo de dinero frente a su precio habitual. En este artículo repasamos las mejores ofertas de teléfonos inteligentes del Prime Day.

Apple iPhone 16e

iPhone 16e Apple

Apple lanzó su último iPhone el pasado abril y estos días lo puedes encontrar al precio más bajo que ha tenido hasta ahora. Amazon lo rebaja de los 709 € que cuesta en la tienda de Apple a 582 €, lo que supone un 18 % de descuento. Ten en cuenta que se trata de la versión con 128 GB de almacenamiento.

Google Pixel 9 y Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Difoosion

El teléfono para sacarle todo el partido a la IA de Google. El Pixel 9 ve reducido su precio de 1.199 € a 639 €, la variante con 256 GB de almacenamiento, un 47 % de rebaja sobre el precio al que lo vende Google. La de 128 GB sale un poco más barata, 589 €, pero con esa diferencia de precio renta mucho más el modelo con 256 GB.

Pixel 9 Pro XL. Google.

El Pixel 9 Pro XL sigue siendo el teléfono más grande y potente que ha lanzado Google hasta que en agosto lleguen los Pixel 10. La versión con 1 TB de almacenamiento se encuentra rebajada de 1.689 € a 1.096 €, un 35 %.

Xiaomi Poco F7

Xiaomi POCO F7 Xiaomi

Un excelente gama media que acaba de llegar al mercado y que en su versión con 512 GB de almacenamiento se encuentra rebajado de 499 € a 399 €, un 20 %. De nuevo, la versión con 256 GB también cae a 369 €, pero por esos 30 € de diferencia, es mucha mejor compra la anterior.

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Xiaomi

Lanzado el pasado marzo, este potente smartphone de gama alta de la marca china ve rebajado su precio un 22 %, desde los 949 € hasta los 739 €.

Samsung Galaxy M55

Samsung Galaxy M55 5G Samsung

Este gama media de Samsung llegó al mercado en 2024 con un precio de 499 €. Ahora lo puedes encontrar a precio de gama baja, rebajado un 54 %, desde 499 € a 229 €.

CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 2 Pro CMF by Nothing

La marca barata de Nothing, CMF, lanzó esta primavera el CMF Phone 2 Pro. Al igual que los otros teléfonos de Nothing, tiene una estética única que lo diferencia del resto de marcas. Si eso ya es raro en un móvil, barato o no, viene acompañado de un hardware notable a muy bajo precio. Por los habituales 249 € ya es una compra recomendable; rebajado a 209 €, un 14 %, es una ganga.

Nothing Phone (2a)

Nothing apuesta por un claro ganador en la gama media con el Phone (2a) Nothing Nothing

Otro teléfono de Nothing a muy buen precio es el Phone (2a), modelo de 2024. Provisto de la interfaz Glyph, con esos LEDs en la parte trasera para notificaciones, se encuentra rebajado desde los 329 € con los que llegó al mercado a 209 €.

realme C65

Realme C65. Amazon.

Otro recién llegado a las tiendas que ve una importante rebaja en el Prime Day. Este gama baja, que tiene alguna característica de móviles bastante más caros como sus 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, se encuentra rebajado un 26 %, de 159 € a 118 €.

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25+. Amazon.

La variante intermedia en la última generación de los Galaxy S también tiene un importante descenso de precio. El modelo con 512 GB de almacenamiento cae un 17 % y se sitúa por debajo de los 1.000 €, de 1.159 € a 963 €.

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Motorola

Otro gama media muy rebajado, hasta el punto de acercarse bastante a precio de gama baja, es el Motorola Edge 50, que está a punto de cumplir un año en el mercado. Baja un 32 % su precio, desde los 400 € a los que actualmente lo vende el fabricante (salió a la venta por 599 €) a 270 €.

Xiaomi Mix Flip

El sucesor del Xiaomi MIX Flip original llegará a mercado muy pronto Christian Collado

Si quieres un plegable en formato concha, el de Xiaomi tiene un importante descenso de precio. Mientras que en la tienda del fabricante chino lo encuentras por 1.299 €, en este Prime Day lo puedes conseguir por menos de la mitad, un 61 % menos: 499 €.