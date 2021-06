Mi TV P1 : todo lo que debes saber sobre los nuevos televisores de Xiaomi

Esta semana Xiaomi ha presentado sus nuevos televisores Mi TV P1 disponibles en cuatro tamaños diferentes: 32, 43, 50 y 55 pulgadas. Para evaluar su calidad y prestaciones hemos probado el de mayor tamaño, una enorme pantalla de 55 pulgadas o lo que es lo mismo: un televisor de 140 cm de ancho por 68,5 cm. de alto por apenas 649 euros ( y con una promoción inicial a 549 euros). Y esto es lo que sacamos en claro.

Pantalla

Detrás del tamaño monstruo obvio en primera instancia, el Mi TV P1 cuenta con una pantalla LCD de tipo VA. La diferencia con una pantalla OLED, básicamente, es que las LCD utilizan una luz de fondo para iluminar sus píxeles, mientras que los píxeles de OLED en realidad producen su propia luz y esto hace que sean más precisos en detalles. Pero hay que dejar claro que el Mi TV P1 no pretende competir con los de gama alta, sino hacerse un hueco definitivo en la gama media. Así la elección de LCD les permite reducir el precio. Y, para elevar la calidad de imagen sobre los LCD convencionales, Xiaomi se inclinó por una pantalla LCD de tipo VA. Estos ofrecen la mejor opción de contraste en el mercado en su tipo de pantalla, el único problema es que esto lo consiguen a fuerza de un tiempo de respuesta más largo: no hay problemas para ver películas, series (aún en las calidades de reproducción más altas) pero a la hora de actuar como monitor para videojuegos, la demora puede no ser agradable. Otro aspecto de la tecnología seleccionada por Xiaomi es que se trata de una pantalla de 8 bits y no de 10 bits. ¿Cuál es la diferencia?

Una pantalla de 8 bits es capaz de reproducir 256 tonalidades diferentes de rojos x 256 tonos de verde x 256 tonalidades de azules, mientras que una de 10 bits reproduce 1024 tonalidades de rojos x 1024 de verdes, x 1024 tonalidades diferentes de azules. Lado a lado, la diferencia es notable, pero la mayoría de nosotros no notamos estas diferencias a simple vista. Y menos aún si se recurre a un truco tecnológico: mediante algoritmos un panel de 8 bits puede ofrecer unos resultados similares a un panel de 10 bits haciendo que los pixeles cercanos reproduzcan otros colores y así darle una textura más definida. Todo ello eleva la calidad, pero no el precio, lo que le permite a Xiaomi sacar un televisor muy interesante de 55 pulgadas por menos de 650 euros y rebajarlo los primeros días en 100 euros menos. Otro detalle: los marcos son mínimos y apenas distraen de la imagen.

Software

El Mi TV P1 viene equipado con Android TV 10 y PatchWall. A esto le suma un reproductor Chromecast para enviar contenidos de forma directa desde el smartphone. Todo el sistema, unido a un mando muy intuitivo, con botones específicos para Netflix y Amazon Prime Video, hacen que el conjunto trabaje muy bien y dan la oportunidad de reproducir todos los contenidos en diferentes plataformas, algo que Prime, con HBO por ejemplo, no permite.

Sonido

Xiaomi se comprometió en este aspecto haciendo dupla con la licencia de Dolby Audio para garantizar la mejor experiencia de sonido posible. De hecho el Mi TV P1 es capaz de procesar Dolby Vision, HDR10+, y DTS-HD.

Diseño

A simple vista Xiaomi ha hecho un trabajo muy interesante: marcos muy finos, materiales resistentes y muy buena estabilidad. ¿Mucho plástico en la construcción? Es posible: está presente en los marcos, los pies, la parte trasera… Pero entonces recordamos el precio y su ámbito de competencia, la gama media y es lógico que se ahorre precio donde se puede sin perder calidad.

Veredicto