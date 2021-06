Con la llegada del verano y las ganas del buen tiempo tras muchos meses en casa, es hora de dejar a un lado las rutinas caseras en la esterilla, la bicicleta estática o los tutoriales de YouTube y retomar las salidas por la montaña, los paseos en bici, correr por el campo o surfear en la playa. Es hora de equiparnos y buscar los gadgets más adecuados según la actividad. En la práctica del deporte al aire libre, el smartphone se ha convertido en el auténtico must have, pero ¿para qué lo utilizan realmente los deportistas?

El fabricante francés de dispositivos móviles resistentes Crosscall ha realizado un estudio sobre los usos de los dispositivos móviles en el entorno deportivo en España

El fabricante francés de dispositivos móviles resistentes Crosscall ha realizado un estudio sobre los usos de los dispositivos móviles en el entorno deportivo en España. El 80% de las personas encuestadas lleva consigo el móvil siempre que practica deporte. El 59% lo utiliza con fines de entretenimiento, principalmente como reproductor de música; un 39% afirma que lo usa con fines de seguridad, como herramienta de comunicación ante cualquier posible emergencia; mientras que un 36% lo utiliza para monitorizar la actividad deportiva. Por otro lado, un 17% lleva el móvil consigo para capturar sus logros y compartirlos en redes sociales. El 20% que opta por dejar el móvil en casa lo hace principalmente por miedo a que sufra daños o porque le incordia a la hora de realizar una actividad concreta.

Dime que deporte practicas y te diré que móvil necesitas

Muchos usuarios no están satisfechos con la respuesta de sus móviles durante la actividad al aire libre que supone estar en movimiento, en un terreno hostil, con temperaturas extremas, con largas horas sin un enchufe cerca. ¿Qué demandan los deportistas a sus móviles para disfrutar de sus actividades al aire libre al máximo? Según el estudio de Crosscall, la autonomía del dispositivo es clave, así el 46% de los encuestados requiere una batería de mayor duración, que aguante sin problemas toda una jornada en el exterior; y por otro lado, un 35% solicita una gran resistencia a golpes y caídas. La mayoría de los usuarios, seis de cada 10 encuestados, indican no tener conocimiento sobre la categoría de móviles rugerizados o todoterreno, en los que Crosscall es especialista desde 2009, que dan respuesta a sus exigencias.

Dime que deporte practicas y te diré que móvil necesitas

La demanda potencial de móviles resistentes y duraderos en el entorno deportivo es enorme: un aplastante 84% de los deportistas españoles muestra un claro interés en adquirir un dispositivo móvil de estas características.

En este ámbito, los smartphones y tablet rugerizados de Crosscall, además de ofrecer las especificaciones técnicas que cualquier usuario requiere, están expresamente diseñados para resistir en terrenos y condiciones muy hostiles, propias de los ambientes de los deportes en exteriores. Son estancos a cualquier líquido y polvo o arena (certificación IP68) y han superado 13 pruebas extremas de resistencia como: caídas desde 2 metros sobre hormigón, temperaturas desde -25ºC hasta 50ºC, niebla salina, vibraciones, etc.

Dime que deporte practicas y te diré que móvil necesitas

La estanqueidad y gran resistencia de los dispositivos Crosscall se complementan con baterías bastante más duraderas que las de otros móviles del mercado. ¿El resultado? Un móvil que te acompaña sin problemas en tu día a día con una vida útil del dispositivo más larga, con una garantía del fabricante de 3 años, suponiendo una inversión más rentable.

En su apuesta por la durabilidad, Crosscall acaba de presentar su nueva identidad corporativa, con un nuevo logo que evoca el círculo virtuoso de la economía circular con dos flechas invertidas que se encuentran y conforman la “C” del logotipo. Además, como expresión de su diferencia la marca expresa su identidad con un nuevo reclamo: “The way how we live”.