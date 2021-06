No será posible desactivar el trazado de rayos en el próximo Avatar: Frontiers of Pandora

El director técnico de ‘Avatar: Frontiers of Pandora’ en Massive Entertainment (estudio responsable del nuevo juego de Ubisoft), revela que no será posible desactivar el trazado de rayos en el próximo título de mundo abierto de la franquicia cinematográfica impulsada por James Cameron. Según parece, el juego se basa en esta tecnología y se orienta completamente a la nueva generación, como explica Nikolay Stefanov.

“Avatar’' será un título que solo funciona con ray tracing. Pero lo estamos desarrollando para que su calidad y rendimiento sean escalables”, declara el desarrollador. La decisión perjudica a los usuarios con sistemas más antiguos, que simplemente, no tienen aceleración a nivel de hardware para este tipo de renderizado, razón por la cual Stefanov habla de rendimiento y calidad “escalables”. Según el director técnico de ‘Frontiers of Pandora’, la idea es que sea posible realizar trazado de rayos a nivel de software en los sistemas más antiguos.

¿Juegos intergeneracionales o producir tan solo para las últimas tecnologías?

Al comienzo de cada generación se repite un dilema específico: ¿Es mejor que los equipos de desarrollo se dediquen por completo a diseñar para el hardware recién lanzado, o es más apropiada una estrategia de generación cruzada para no excluir a los usuarios que aún no han actualizado sus videoconsolas? Cómo te imaginas existen aspectos positivos y negativos en ambos lados. Si optas por el primero, el producto no venderá tantas unidades debido a la limitada base de sistemas en expansión; sin embargo, el tiempo y los recursos necesarios para publicar el mismo juego en dispositivos más antiguos suele ser motivo para descartar avances tecnológicos, ya que no todas las herramientas se pueden adaptar y las empresas optan por bajar el nivel general de la producción.

En el caso del próximo ‘Avatar’, los propietarios de consolas actuales no se sentirán perjudicados de ninguna manera; Sin embargo, aumenta la preocupación entre los jugadores de PC, ya que se antoja mucho más complicado ampliar las características necesarias para obtener cierto equilibrio entre calidad visual y rendimiento con el precio actual de los componentes. Hay que tener en cuenta otro factor aún más importante: al tratarse de un juego desarrollado para la generación actual, será necesario disponer de un SSD para disfrutar adecuadamente de la nueva experiencia.

Las tarjetas de vídeo más antiguas podrán reproducir trazado de rayos

Todo esto genera preocupación sobre el posible impacto en el rendimiento del juego, pero el representante de Ubisoft también trata de quitar hierro al asunto, alegando que la nueva versión del motor del juego Snowdrop, puede ejecutar el trazado de rayos de una manera “sorprendentemente rápida”. No obstante, Stefanov deja en claro que el próximo videojuego de ‘Avatar’ está completamente dirigido a la nueva generación, y destaca la importancia de un SSD para ejecutar el juego. Por lo tanto, si planeas jugar en PC y no tienes una GPU compatible con ray tracing, es posible que no sea del todo necesario comprar una nueva tarjeta gráfica, pero al menos el SSD está obligado. Se lanzará en 2022 en PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia y Amazon Luna, aún sin fecha establecida.