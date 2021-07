Economía

LinkedIn es la plataforma de empleo por excelencia. Ahí se reúnen una gran cantidad de empresas y se publican ofertas de todos los sectores. Pero esta red social también permite crear comunidad y desarrollar una marca personal única, diferente y potente. Fernando de Córdoba es uno de los usuarios encaminados a ese objetivo. Es estratega de contenidos y narrativa, algo que se percibe por el tipo de publicaciones que realiza.

En la última que ha lanzado, se puede ver una fotografía antigua de una tienda abandonada de Granada con una pegatina

En la última que ha lanzado, se puede ver una fotografía antigua de una tienda abandonada de Granada con una pegatina, sobre la que escribió: “Los cuatro bancos fundadores del sistema 4B hoy son el mismo: el Santander. Que, curiosamente, en aquella época era el más pequeño del grupo”. Y nada más.

Al poco tiempo, numerosas notificaciones comenzaron a llegarle al móvil. Algunas eran recomendaciones; otras, respuestas a su publicación. Pero ¿por qué? Lo descubrió casi al instante: la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, había dejado también un comentario: “Qué buena foto. Gracias por compartir. Ya tiene unos cuantos años: Banco Santander participó en la fundación del sistema 4B, junto con Central, Banesto e Hispanoamericano en 1974″.

¿Qué pasa si Ana Botín te escribe por LinkedIn? El poder de la presidenta del banco Santander

Desde ese momento, el perfil de Fernando no dejó de recibir reacciones. Algo que el joven valora con especial énfasis. “Me parece muy bien hecha. Hace poco estuve estudiando las de los principales CEOs y me parece la mejor. Humaniza mucho y trata temas que la marca Santander no llega con la misma credibilidad”, explicó en Twitter, donde ha compartido su historia.