Pathfinder: Wrath of the Righteous confirma planes de lanzamiento para consolas

Después de una campaña en Kickstarter que alcanzó una recaudación de 2 millones de dólares y de un acertado lanzamiento de la beta para ordenador, la desarrolladora Owlcat Games ha revelado que los jugadores de Playstation 4 y Xbox One, también podrán salvar de las ruinas el oscuro mundo infestado de demonios de ‘Pathfinder: Wrath of the Righteous’ a partir del 1 de marzo de 2022. Para acompañar el anuncio, el equipo ha distribuido un tráiler que ofrece muestras del modo cruzada, junto con el combate montado y la mecánica del juego táctico.

Este modo permite seleccionar a tu general, cambiar el tamaño del ejército y explorar el mapa. El vídeo también muestra cuántos puntos de movimiento quedan, la moral de combate general, la fuerza del ejército y la del enemigo. Como también se puede comprobar, los compañeros animales serán útiles para el combate con montura, ya que vienen con sus propios sistemas de progresión y niveles de personalización a gran escala.

Para luchar contra la invasión, los jugadores elegirán un camino mítico que otorga un conjunto de habilidades único, seguido de un arco narrativo distinto, que finalmente los llevará a su transformación. Como comandante - es decir, líder del grupo-, los jugadores pueden convertirse en un ángel celestial, un demonio furioso, un poderoso lich, un astuto embaucador, un eón de otro mundo, un rebelde Azata, un sabio dragón dorado, un insaciable enjambre que camina, o seguir siendo un mortal y recorrer el arduo camino para convertirse en una leyenda viviente.

Las transformaciones míticas permiten aumentar el rango del camino elegido obteniendo nuevas destrezas y habilidades; también tiene un impacto en el mundo que los rodea, incluida la ciudad capital y la fortaleza más grande del juego: Drezen. ‘Pathfinder: Wrath of the Righteous (WotR)’ se lanzará el 2 de septiembre de 2021 en formato PC, las versiones de PlayStation 4 y Xbox One están previstas para su lanzamiento el 1 de marzo de 2022. Como lo prometido es deuda, aquí tienes el “Feature Trailer” de ‘Wrath of the Righteous’. La versión de PC estará disponible también en el servicio de juego en la nube de Nvidia, con la posibilidad de reproducir el juego en Mac y en los reproductores multimedia digitales Shield TV de Nvidia.