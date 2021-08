Bosch busca que la ebike no solo esté conectada: también que sea inteligente

El placer de subirse a una bicicleta y pedalear no se va a perder. Pero la nueva bicicleta incrementará sus capacidades. Y es que Bosch acaba de anunciar una de las mayores actualizaciones en años para su línea de bicicletas eléctricas. El primero de estos anuncios está vinculado a una batería que aumenta en un 20% su rendimiento, pasando de 625 Wh a 750 Wh. En sus 4,4 kilos, la nueva batería permitiría recorrer hasta 140 kilómetros sin problema. Le toma 6 horas llenar su carga por completo pero 2 horas bastan para obtener un 50%.

A esto hay que sumarle la app eBike Flow que permite un control mucho más personalizado y se actualizará con frecuencia. De hecho, ya está vinculada para sincronizarse con Apple Health y no sería raro que en breve se sincronice con otras aplicaciones vinculadas a la salud, como las nativas de Samsung o Huawei. Gracias a la app se podrán personalizar los modos de conducción según las condiciones, de menos a más ayuda irán las opciones Eco, Tour, Sport y Turbo, esta última con asistencia completa.

Pero lo interesante llega con el ConnectModule, un dispositivo de pantalla con el que Bosch aspira a hacer de la bicicleta un vehículo IoT. Por ejemplo, sabrá nuestras preferencias de conducción (altura del sillín, velocidad de pedaleo, etc.), las rutas más frecuentes (nos recomienda alternativas si hay atascos), tiene acceso a nuestros contactos y nos muestra las rutas más eficientes para llegar a ellos o unirse en ruta si es que también cuentan con el ConnectModule. También cuenta con configuraciones de seguridad, algunas de ellas se irán sumando a lo largo del año. No solo podría actuar como alarma de robos, también vigila la seguridad del ciclista, alertando de accidentes, obstáculos, peatones, etc. Estas aplicaciones tecnológicas se ampliarán a medida que se implante la tecnología 5G y la internet de las cosas (IoT) en vehículos, señales, calles y monumentos, entre otros. De hecho, en caso de exceder la velocidad recomendada y estar cerca de un peatón, la bicicleta podría automáticamente reducir la velocidad, convirtiéndola en un vehículo mucho más seguro.

Otra característica interesante es que apenas empezamos a pedalear registra nuestra actividad, no hay que activar el móvil ni configurar la ruta. De hecho, están trabajando para que también sea capaz de trabajar con asistentes de voz y podamos solicitar funciones simplemente con la voz.

En este aspecto, los responsables de Bosch aseguraron en la presentación que también están trabajando en una configuración específica en caso de accidente para poder realizar una llamada a un contacto especificado, del mismo modo que hacen muchos relojes inteligentes.